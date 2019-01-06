Молодежный чемпионат мира среди женских команд начнется сегодня в японском Обихиро

В турнире примут участие восемь сборных, которые разбиты на две подгруппы. Российская команда под руководством Евгения Бобарико сыграет в сильнейшем квартете А. Сегодня состоится матч со сборной США, завтра со Швецией, 9 января – с Канадой.

Две лучшие команды группы выйдут в полуфинал, а худшие сыграют в четвертьфинале с двумя лучшими командами второй группы. Две команды, занявшие третье и четвертое место в группе В, между собой проведут серию до двух побед, проигравший в которой покинет элитный дивизион.

Соревнования продлятся до 13 января.