Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в рождественскую ночь будет работать на час дольше обычного до 2 часов. До этого же времени продлевается работа пригородных электричек. 165 наиболее популярных маршрутов наземного транспорта будут ходить до 3-х ночи, сообщили «Интерфаксу» в

пресс-службе департамента транспорта. Там процитировали слова своего руководителя Максима Ликсутова, который полагает, что, несмотря на то, что Рождественское богослужение в больших

храмах может идти практически всю ночь, большинство горожан и туристов полностью праздничную службу обычно не стоит. Поэтому, по его мнению, этого вполне достаточно, чтобы успеть добраться домой. Напомню, в новогоднюю ночь столичный транспорт работал без перерыва.