«Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао назван главным фильмом 2018 года

Картина «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао названа главным фильмом 2018 года по версии Национального общества кинокритиков США. В картине речь идет о молодом ковбое Брэди, который вынужден оставить родео после травмы головы. Он возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Второе место досталось фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», а третье — южнокорейской картине Ли Чхан-дона «Пылающий».