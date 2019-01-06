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05:05, 06 января 2019

Неудачей завершился очередной раунд переговоров в Конгрессе по отмене шатдауна

Неудачей завершился очередной раунд переговоров по отмене шатдауна между администрацией Белого дома и представителями Демократической партии в Конгрессе. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры вел вице-президент Майк Пенс. Следующий раунд намечен на воскресенье.
Агентство Reuters со ссылкой на помощника Пенса сообщает, что в целом встреча была продуктивной, однако касательно денег сторонам договориться не удалось.
Администрация Трампа настаивает на выделении Конгрессом более 5,5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Против этого выступают демократы, получившие большинство в Палате представителей. Отсутствие договоренности по этому поводу не позволяет принять бюджет. Приостановка финансирования госучреждений привела к шатдауну — закрытию целого ряда бюджетных ведомств. Без работы временно остались около 800 тысяч человек.
Опрос, проведенный Reuters, показывает, что 50% опрошенных обвиняют в шатдауне Трампа, а 32% — демократов.

Комментарии

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begly_ 06 января 2019 | 06:14

Странно что демократы встали в позу за какие то несчастные 5 миллиардов, когда ими поддерживаемая война в Афгане за сутки сжирает похожие цифры. На сегодняшний день демократы враги Америки.

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