Около 65 миллионов рублей выделят из резервного фонда на выплаты семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Согласно сообщению на сайте правительства, предусматривается, что семи погибших получат единовременное пособие размером 1 миллион рублей на каждого погибшего. Тем, кто получил вред здоровью, выплатят от 200 до 400 тысяч. Сумма выплат за утрату имущества составит 100 тысяч рублей на человека. Напомню, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Обрушился один из подъездов здания. Под завалами погибли 39 человек.
Комментарии2
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astet 06 января 2019 | 06:03
А сколько выплатили погибшим в Кемерово?
sim202_ 06 января 2019 | 06:07
Сечину почти 2 недели пахать...