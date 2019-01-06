В канадском Ванкувере в эти минуты начинается финальный матч на молодежном чемпионате мира по хоккею
На лед вышли сборные США и Финляндии. Ранее сегодня бронзу чемпионата завоевала российская команда, обыграв со счетом 5:2 сборную Швейцарии.
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На лед вышли сборные США и Финляндии. Ранее сегодня бронзу чемпионата завоевала российская команда, обыграв со счетом 5:2 сборную Швейцарии.
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии1
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in_cat_we_trust 06 января 2019 | 04:15
Каким дикарём нужно быть, что б интересоваться и следить за эттй хренью? А ещё про верующих чего-то говорят...