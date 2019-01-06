Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе протестов «желтых жилетов» и призвал стороны к диалогу

Соответствующее заявление он сделал в своем «Твиттере». По мнению главы государства, те, кто совершают подобные действия, забывают о «гражданском договоре». По последним данным, накануне на акции протеста во Франции вышили около 50 тысяч человек, из них 3,5 тысячи — в Париже. Во многих крупных городах, в том числе в столице, протесты сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка и поджогами.