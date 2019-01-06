Пожар на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализован
Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе «РН-Юганскнефтегаза». Возгорание нефтепродукта произошло накануне вечером в результате разгерметизации оборудования. Площадь пожара составляла 300 кв. м. Пожару был присвоен третий, повышенный, номер сложности. На месте работают около 80 специалистов МЧС. Было эвакуировано 16 сотрудников предприятия.
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