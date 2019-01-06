Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины

Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей в присутствии Епифания и президента Украины Петра Порошенко. Ранее Варфоломей в своем обращении призвал всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой и упоминать митрополита Киевского Епифания в молитвах во всех православных храмах.

В Русской православной церкви заявили, что подписанный в Стамбуле томос не обладает никакой канонической силой.