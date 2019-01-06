Часть американских военных может остаться на Юге Сирии на неопределенный срок

Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. По его словам, президент США Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти страны считают, что оставшиеся в Сирии боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) будут уничтожены в течение нескольких недель. Источник также отметил, что военнослужащих, которые покидают Сирию, направят в Ирак. Трамп объявил о выводе войск из Сирии 19 декабря. Он объяснил такое решение окончательной победой над ИГ. Несколько дней спустя американский лидер предложил Турции позаботиться об оставшихся в регионе террористах.