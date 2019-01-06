Причина нежелания Турции отказываться от покупки ПВО C-400 – это цена

Российские системы дешевле американских. По данным турецкого издания Yeni Safak, американская делегация, прибывшая на этой неделе в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем. Анкара просила Вашингтон о скидке или предоставлении доступа к технологии, однако США навстречу не пошли. В Анкаре при этом подчеркивают, что ранее рассчитывали именно на американские Patriot, однако не получили выгодного предложения несколько лет назад, а потому согласились на контракт с Москвой. Он был заключен в декабре 2017 года и предполагает покупку четырех дивизионов ЗРК С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.