Около 65 миллионов рублей выделят из резервного фонда на выплаты семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске

Около 65 миллионов рублей выделят из резервного фонда на выплаты семьям погибших и пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Согласно сообщению на сайте правительства, предусматривается, что семи погибших получат единовременное пособие размером 1 миллион рублей на каждого погибшего. Тем, кто получил вред здоровью, выплатят от 200 до 400 тысяч. Сумма выплат за утрату имущества составит 100 тысяч рублей на человека.

Напомню, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Обрушился один из подъездов здания. Под завалами погибли 39 человек.