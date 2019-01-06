Россияне ведут в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча с командой Швейцарии проходит в канадском Ванкувере. Счет 4:2. Идет 3-й период.

Россияне и швейцарцы встречались между собой на групповом этапе текущего турнира, встреча завершилась победой российской команды со счетом 7:4. Также на предварительном этапе подопечные Валерия Брагина одержали победы над командами Дании (4:0), Чехии (2:1)

и Канады (2:1). А в четвертьфинале разгромили словаков со счетом 8:3.

Но в полуфинале не повезло. Российская сборная уступила американцам со счетом 1:2.

Теперь в финале команда США сыграет с Финляндией. Матч начнется в 4 утра по московскому времени.