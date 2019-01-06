Россияне ведут в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею
Встреча с командой Швейцарии проходит в канадском Ванкувере. Счет 4:2. Идет 3-й период.
Россияне и швейцарцы встречались между собой на групповом этапе текущего турнира, встреча завершилась победой российской команды со счетом 7:4. Также на предварительном этапе подопечные Валерия Брагина одержали победы над командами Дании (4:0), Чехии (2:1)
и Канады (2:1). А в четвертьфинале разгромили словаков со счетом 8:3.
Но в полуфинале не повезло. Российская сборная уступила американцам со счетом 1:2.
Теперь в финале команда США сыграет с Финляндией. Матч начнется в 4 утра по московскому времени.
Комментарии1
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vor_on 06 января 2019 | 02:32
надо, надо поднажать!..вон по СПИДу и то третье место