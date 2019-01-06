Более 100 человек задержаны в ходе очередной, уже восьмой по счету, акции «желтых жилетов» в Париже

В целом в протестах по всей стране, как указывает BFM со ссылкой на данные местных правоохранительных органов, приняли участие около 50 тысяч человек. В Париже полиция насчитала порядка 3,5 тысяч демонстрантов. Днем они подожгли плавучий ресторан, а также поучаствовали в стычках с полицией у Отель-де-Виль. Против протестующих сотрудники правопорядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября. Изначально протестующие требовали от властей не повышать налог на топливо и цены на бензин. Затем к протестам присоединились недовольные социальной политикой властей.