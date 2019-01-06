В Каире при обезвреживании взрывного устройства погиб сапер

Об этом сообщает Sky News Arabia. Как уточняют источники телеканала, силы безопасности обнаружили бомбу рядом с храмом в пригороде Каира Мадинат-Насре. Устройство находилось в сумке. Взрыв произошел, когда эксперты начали ее осматривать. По данным газеты Ahram, еще один египетский офицер получил ранение. Район близ церкви оцеплен, полицейские проверяют окрестности. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Инцидент произошел в преддверии Рождества, которое египетские христиане-копты празднуют 7 января.