Руководство МГСУ начало дисциплинарное расследование после драки студентов

Руководство Московского государственного строительного университета начало дисциплинарное расследование после драки студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. По ее данным, причиной драки стал конфликт на бытовой почве между студентами третьего курса из Китая и Афганистана. В драке участвовали 11 человек, трое граждан Китая получили незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Всех участников опросили сотрудники ОВД. В вузе также отметили, что официальные представительства иностранных государств информируются о случившемся в установленном порядке. По информации ТАСС, участники драки, вероятно, будут привлечены к административной ответственности.