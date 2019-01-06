Анкара не согласилась с предложением Вашингтона отказаться от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки американских Patriot. Такие требования прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции, пишет издание «Йени шафак» со ссылкой на источники. По их данным, американская сторона пыталась убедить Турцию принять предложение на этой неделе, однако оно было отклонено, так как США не сделали скидку на поставку Patriot и передачу технологий. Отмечается, что российские С-400 обойдутся Анкаре в три раза дешевле.