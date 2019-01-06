Анкара не согласилась с предложением Вашингтона отказаться от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400
Анкара не согласилась с предложением Вашингтона отказаться от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки американских Patriot. Такие требования прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции, пишет издание «Йени шафак» со ссылкой на источники. По их данным, американская сторона пыталась убедить Турцию принять предложение на этой неделе, однако оно было отклонено, так как США не сделали скидку на поставку Patriot и передачу технологий. Отмечается, что российские С-400 обойдутся Анкаре в три раза дешевле.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorova 06 января 2019 | 02:24
//Отмечается, что российские С-400 обойдутся Анкаре в три раза дешевле.//
Ерунда.... разницу российские пенсионеры покроют, как обычно...
vor_on 06 января 2019 | 02:27
да на помидоры мы эти ракеты выменяем...шах и мат вам пендосы
freshener 06 января 2019 | 02:33
vor_on:
А ты помидоры не кушаешь штоле?
Даже если и так, Россия и без того импортирует разной продукции на пару миллиардов долларов. Или тебе надо оружие именно за долляры продать, чтоб потом эти же долляры на помидоры поменять?
grigol331 06 января 2019 | 03:02
freshener: Россия и без того импортирует разной продукции на пару миллиардов долларов
_____
Вы ошиблись на пару порядков.
raffal 06 января 2019 | 03:06
grigol331: freshener:
Экспорт только медикаментов и медицинской техники из Швейцарии почти такой же по объёму, как российский экспорт оружия. И это при населении Конфедерации почти вдвое меньше одной Москвы. А страна лишена всех природных ресурсов. Кроме неописуемых красот и мозгов.
creta 06 января 2019 | 02:32
И тут америкосам дали соснуть. Вот и турки ни во что не ставят америку.
grigol331 06 января 2019 | 03:04
creta: Вот и турки ни во что не ставят америку
_____
И один только Путин от нее ссытся.
raffal 06 января 2019 | 03:08
creta:
Эх, мадам, список тех, кто ни во что не ставит Россию, куда как более пространный. Турки решили купить то, что подешевле. И нет сомнений, что поделятся с американцами всеми секретами С-400.
uni_korn 06 января 2019 | 03:08
Ниже себестоимости отдают кремлепуты. Думают, выиграют как всегда закидыванием "друзей" деньгами из кармана населения, а врагов трупами своих солдат. Мудрейшиие правители всегда сидели в кабинетах росвлсти.