Молодежная сборная России по хоккею играет в эти минуты в матче за третье место чемпионата мира с командой Швейцарии

Встреча проходит в канадском Ванкувере. Пока счет 2:1 в пользу нашей команды. Идет 2-й период.

Россияне и швейцарцы встречались между собой на групповом этапе текущего турнира, встреча завершилась победой российской команды со счетом 7:4. Также на предварительном этапе подопечные Валерия Брагина одержали победы над командами Дании (4:0), Чехии (2:1) и Канады (2:1). В четвертьфинале россияне разгромили словаков со счетом 8:3. В полуфинале россияне уступили американцам со счетом 1:2.

Теперь в финале сборная США сыграет с Финляндией. Матч начнется в 4 утра по московскому времени.