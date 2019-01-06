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01:09, 06 января 2019

Молодежная сборная России по хоккею играет в эти минуты в матче за третье место чемпионата мира с командой Швейцарии

Встреча проходит в канадском Ванкувере. Пока счет 2:1 в пользу нашей команды. Идет 2-й период.
Россияне и швейцарцы встречались между собой на групповом этапе текущего турнира, встреча завершилась победой российской команды со счетом 7:4. Также на предварительном этапе подопечные Валерия Брагина одержали победы над командами Дании (4:0), Чехии (2:1) и Канады (2:1). В четвертьфинале россияне разгромили словаков со счетом 8:3. В полуфинале россияне уступили американцам со счетом 1:2.
Теперь в финале сборная США сыграет с Финляндией. Матч начнется в 4 утра по московскому времени.

Комментарии

3

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vraki 06 января 2019 | 01:18

за 3-е - неудачники . Существует только одно место - 1-е .

turrinn 06 января 2019 | 01:21

ну хоть в хоккее третьи.

creta 06 января 2019 | 01:35

За Родину! За Путина бьются наши парни!

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