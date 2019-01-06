Французский президент Эммануэль Макрон считает, что страну, ее стражей и символов коснулась «чрезмерная жестокость»...

Глава государства прокомментировал в твиттере новые протесты «желтых жилетов». «Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора», — отметил Макрон. Он добавил, что правосудие восторжествует, а также призвал каждого участника протестных акций взять себя в руки для начала диалога. Накануне пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из здания Министерства по связям с парламентом после попытки «желтых жилетов» прорваться в его рабочее помещение.