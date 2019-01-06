Судмедэксперты назвали причину смерти Криса Кельми
Российский певец, композитор и клавишник умер из-за хронического заболевания, сообщает издание «Star hit» со ссылкой на источник в морге. По его словам, смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ передает, что вскрытие подтвердило наличие у музыканта цирроза печени. Эксперты также рассказали о проблемах с сердцем, на которые жаловался артист.
Кельми ушел из жизни 1 января в возрасте 63 лет. По данным «Пятого канала», в последнее время он жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Медики почти ежедневно приезжали к нему. В тот вечер врачи также выехали на вызов, однако Кельми умер до их приезда.
Комментарии2
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fresh_breeze 06 января 2019 | 01:22
Неужели человеку нужно было сперва умереть, чтобы потом у него обнаружили цирроз печени? Да и ни к чему, по-моему, предавать огласке такие подробности.
Светлая ему память.
gotoviy_emigrant 06 января 2019 | 01:36
Почему не госпитализировали? Человек ежедневно жалуется на сердце а его оставляют дома без обследования и неотложных мер по устранению опасных симптомов