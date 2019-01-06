Судмедэксперты назвали причину смерти Криса Кельми

Российский певец, композитор и клавишник умер из-за хронического заболевания, сообщает издание «Star hit» со ссылкой на источник в морге. По его словам, смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ передает, что вскрытие подтвердило наличие у музыканта цирроза печени. Эксперты также рассказали о проблемах с сердцем, на которые жаловался артист.

Кельми ушел из жизни 1 января в возрасте 63 лет. По данным «Пятого канала», в последнее время он жаловался на проблемы с сердцем и печенью. Медики почти ежедневно приезжали к нему. В тот вечер врачи также выехали на вызов, однако Кельми умер до их приезда.