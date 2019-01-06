Угрозы распространения огня на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нет
По предварительным данным, погибших и пострадавших тоже нет. Проводится ликвидация возгорания, сообщил ТАСС представитель пресс-службы «РН-Юганскнефтегаза». По данным МЧС, площадь пожара составляет 300 кв м. На месте работают 76 специалистов и 17 единиц спецтехники. Ожидается оперативная группа районного главка МЧС. Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Произошел разлив нефтепродукта. Пожару присвоен повышенный третий номер сложности.
Комментарии2
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pattrick1 06 января 2019 | 01:21
Угрозы распространения огня на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нет...
Источники Знак.ком в ФСБ утверждают, что пожар в ХМАО - это теракт.
grigol331 06 января 2019 | 01:33
pattrick1:
Хде, в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти?! Да, теракт. Там у них бандеровская ячейка прямо возле печки.