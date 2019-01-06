Угрозы распространения огня на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нет...

По предварительным данным, погибших и пострадавших тоже нет. Проводится ликвидация возгорания, сообщил ТАСС представитель пресс-службы «РН-Юганскнефтегаза». По данным МЧС, площадь пожара составляет 300 кв м. На месте работают 76 специалистов и 17 единиц спецтехники. Ожидается оперативная группа районного главка МЧС. Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Произошел разлив нефтепродукта. Пожару присвоен повышенный третий номер сложности.