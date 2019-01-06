Парламент Венесуэлы объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро

Об этом говорится в заявлении главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Он сообщил о намерении создать переходное правительство для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения коррупционных активов, — сообщает ТАСС. Должны быть также проведены новые выборы президента по демократическим стандартам.

По данным ЦИК Венесуэлы, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов. Таким образом, он обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

Второй президентский срок Мадуро должен начаться 10 января.