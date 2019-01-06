Парламент Венесуэлы объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро
Об этом говорится в заявлении главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Он сообщил о намерении создать переходное правительство для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения коррупционных активов, — сообщает ТАСС. Должны быть также проведены новые выборы президента по демократическим стандартам.
По данным ЦИК Венесуэлы, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов. Таким образом, он обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.
Второй президентский срок Мадуро должен начаться 10 января.
Комментарии17
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alo0000 06 января 2019 | 00:27
Плакали наши миллиарды. Спишем за счёт пенсионеров.
danko1 06 января 2019 | 00:40
alo0000: Даже в Венесуэле есть парламент, а у нас полная ГосДура путинских холуёв.
hastings 06 января 2019 | 00:52
alo0000: зачем такой парламент нужен? Разогнать и собрать новый! Можно еще наших представителей в него включить.
kp6ic 06 января 2019 | 00:58
alo0000: по идее миллиарды пропащие надо будет взыскивать с тех, кто их в эту клоаку отправил. увы, думается, платить будет русское народонаселение. не только пенсионеры. не просто ведь он налоги повышает.
viktorova 06 января 2019 | 00:29
К сожалению, на госдуру надежды нет....
kreamssdick 06 января 2019 | 00:30
Даже до венесуэльских депутатов уже дошло. А мы будем ждать, пока опять кончится туалетная бумага?
don_ballon 06 января 2019 | 00:44
kreamssdick: Туалетная бумага просто станет не нужна. Не знаю, на хрена она венесуэльцам. Наверное, от сплошных бананов диарея... Мадуро провёл шоковую деноминацию боливара в стопиццот раз, но инфляция всё равно разгоняется. Глупее Мадуро разве что наш родимый Глазьев...
post_v 06 января 2019 | 00:58
kreamssdick:
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два "белых лебедя" Ту-160 в Венесуэлу чего-то привезли, или наоборот?
золото-брильянты партии?
mikhail_spb_ 06 января 2019 | 00:34
Если мадура уйдёт, то наверняка сядет в тюрягу.
Поэтому он не уйдёт.
stopkran1969 06 января 2019 | 00:34
Будет ему срок... Надеюсь, сами венесуэльцы и определят камеру
sutara 06 января 2019 | 00:34
Надо же! Бывает же такое! Но к сожалению - это другая планета.
ft18 06 января 2019 | 00:46
Да наложить хотел Мадурень на весь этот парламент. Ему Сечен бабла по самое немогу отвалил, все голоса теперь у него в кармане!
cromwel 06 января 2019 | 00:50
ft18: сечин ему бабло отвалил из наших карманов
ft18 06 января 2019 | 01:01
cromwel: Почему - из нашего?? А можа, из своего кармана, из своих, кровных: чай зря чёль 8 млн.руб. в день имеет?
asi 06 января 2019 | 00:56
Что это за некорректная новость? Никакого "парламента Венесуэлы" нет, в 2017 году Мадуро полностью полностью лишил парламент власти, игнорируя его решения. Вместо Национальной ассамблеи Мадуро создал параллельный парламент - Конституционное собрание и провёл свои новые "выборы" в 2018 году. Поэтому глава этой ассамблеи может сотрясать воздух сколько угодно. Мадуро уже сказал, что те, кто не согласен, что он президент могут "идти к чёрту".
ft18 06 января 2019 | 01:04
asi: А венесуэльцы себе парламент не выбирали, и партишка Мадурня эти выборы не проигрывала?
buva53 06 января 2019 | 01:09
Не канают Путинские трюки в Латинской Америке.