Бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова допросили в качестве обвиняемого
Следователи озвучили предъявленное ему обвинение.
Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции 3 января.
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Следователи озвучили предъявленное ему обвинение.
Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции 3 января.
Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии1
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ft18 06 января 2019 | 00:43
Лет 15 скрывался, мерзавец?!
Мерзость всегда своё получит. Что бы они ни делало и какие должнлсти бы ни занимало.