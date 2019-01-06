На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе возник пожар

Огнем охвачено около 200 квадратных метров, — сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, возгорание началось в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти, а затем произошел разлились нефтепродукты. Пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности.

Информации о пострадавших не поступало. 16 человек, обслуживавших установку, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.