На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе возник пожар
Огнем охвачено около 200 квадратных метров, — сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, возгорание началось в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти, а затем произошел разлились нефтепродукты. Пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности.
Информации о пострадавших не поступало. 16 человек, обслуживавших установку, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.
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