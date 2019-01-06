В Стамбуле сегодня вручат томос об автокефалии украинской церкви

Церемония станет последним шагом на пути предоставления ей независимости.

Вручение томоса главе новой украинской церкви, митрополиту Епифанию, пройдет сегодня в присутствии президента Украины, спикера парламента страны и других членов делегации. Также запланировано богослужение, которое Константинопольский патриарх Варфоломей вместе с Епифанием проведут в Патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле. Как сообщает украинское издание «Сегодня», после этого состоится церемония освящения воды в заливе «Золотой Рог». Кроме того, делегация намерена посетить могилу дипломата и писателя Владимира Мурского на Католическом кладбище.

Украинские издания уже называют сегодняшние события в Стамбуле историческими. Вручение Томоса завершит процедуру предоставления церкви автокефалии, которая была начата в прошлом году. Объединительный собор прошел 15 декабря, тогда же была учреждена единая поместная церковь и избран ее руководитель.

Самые серьезные последствия подписания документа о независимости украинской церкви уже наступили. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, — считает Дмитрий Орешкин.

РПЦ не признала предоставления автокефалии новой украинской церкви и объявила о разрыве отношений с Константинополем.