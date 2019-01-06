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Эксклюзив Эха 00:02, 06 января 2019

В Стамбуле сегодня вручат томос об автокефалии украинской церкви

Церемония станет последним шагом на пути предоставления ей независимости.

Вручение томоса главе новой украинской церкви, митрополиту Епифанию, пройдет сегодня в присутствии президента Украины, спикера парламента страны и других членов делегации. Также запланировано богослужение, которое Константинопольский патриарх Варфоломей вместе с Епифанием проведут в Патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле. Как сообщает украинское издание «Сегодня», после этого состоится церемония освящения воды в заливе «Золотой Рог». Кроме того, делегация намерена посетить могилу дипломата и писателя Владимира Мурского на Католическом кладбище.

Украинские издания уже называют сегодняшние события в Стамбуле историческими. Вручение Томоса завершит процедуру предоставления церкви автокефалии, которая была начата в прошлом году. Объединительный собор прошел 15 декабря, тогда же была учреждена единая поместная церковь и избран ее руководитель.

Самые серьезные последствия подписания документа о независимости украинской церкви уже наступили. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, — считает Дмитрий Орешкин.

РПЦ не признала предоставления автокефалии новой украинской церкви и объявила о разрыве отношений с Константинополем.

Комментарии

61

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begly_ 06 января 2019 | 00:25

Все, ура!, теперь все православные турки переедут на Украину., вместе с курдами.

danko_wurda 06 января 2019 | 00:28

begly_: томас получен. Это ещё один шаг к свободе в Европу. Да здравствует свобода, даздравствует Томас! Да здравствует ЦПХ!

danko_wurda 06 января 2019 | 00:31

danko_wurda: да здравствует Турция, порошенко! Кто ещё 1 шаг на 3 срок. Где данко1? За братьев порадоваться. Сегодня рано стёрлась.

begly_ 06 января 2019 | 00:33

danko_wurda:

Да не, та мадам всегда желает, чтобы в России корова издохла. Она вообще ни за кого не радуется.

kottigr1 06 января 2019 | 00:35

begly_: За Россию можно порадоваться, ведь у неё теперь появился центр Православия в Киеве, а не отдел сталинского НКВД, как в Москве..

begly_ 06 января 2019 | 00:41

kottigr1:

Надолго ли появился? Бандеровцы камня на камне от него не оставят., не каждый же захочет отвечать криком на приветствие "Слава Украине!", "Героям слава!" да еще с вскинутой рукой.

kottigr1 06 января 2019 | 00:43

begly_: А чем Вам узники гитлеровских концлагерей и антифашисты не по нраву ? Вы поклонник Гитлера ?

begly_ 06 января 2019 | 00:46

kottigr1:

Вы отклоняетесь от темы, мыслЮ мою хотите от веры уволочь, силком. Какой Гитлер?, бандеровцы это же еще пока не вся Украина, а её авангард.

kottigr1 06 января 2019 | 00:53

begly_: Так ведь Бандера был личным врагом Гитлера. Можно лишь порадоваться за украинцев, что они чтят память этого борца с фашизмом.

danko_wurda 06 января 2019 | 00:56

kottigr1: так радуйся. Беги в Киев с скачи. Чего ты на российском радио засел, бандерлог засеренный. Плевать на на твою Бандеру и тебя. Сдохни фашисткая морда. Тфу на тебя.

d_uce 06 января 2019 | 01:29

danko_wurda: а где ваше духовно-скрепнутое - соси?

begly_ 06 января 2019 | 00:58

kottigr1:

Опять вы про Гитлера. Тогда и я замочу про Сталин в масть: воскрес бы Сталин, так давно бы уже расправился со всякими Бандерами на Украине., сразу бы воссоединил два братских народа.

kottigr1 06 января 2019 | 01:02

begly_: воскрес бы Сталин
-------------------------------------------------------
Не будите бесноватого большевика.. Первым делом он повесил бы Путина на Кремлевских воротах, а партию "единая Россия" отправил бы полным составом в солнечный Магадан, попой клюкву давить.

danko_wurda 06 января 2019 | 01:05

kottigr1: а Петю парашу заставил бы тебя трахнуть. Но может это твоё.

victor_xy 06 января 2019 | 01:01

А чё ты kottigr1 тут тусуешься? - а ну бегом голосовать за свою мечту за этого алкаша петюню! - вон он тебе голодранцу дал аля веру и церковь сатаны имени алкаша петюни - это же счастье для шумеров! :-D

kottigr1 06 января 2019 | 01:12

victor_xy: Что-то Вы сегодня не в духе.. Вы сегодня снова забыли бесплатный валежник в российских лесах пособирать, подаренный Вам щедрой рукой бессменного Вошьдя ? Не переживайте. У Вас и завтра не всё ещё потеряно..

ghost__dance 06 января 2019 | 00:47

kottigr1: Поцелуй в попу засчитан. Можешь смело получать денежку у своих хозяев.
Вот только я ума не приложу - в чем отличие московской сталинской церкви от киевской бандеровской? Отличаются они только хозяевами, поэтому любой здравомыслящий человек должен быть атеистом.

kottigr1 06 января 2019 | 00:56

ghost__dance: Ого.. Почему путинисты так сильно привязаны к чей нибудь попе ? Вы там гомосеками что ли все стали на фоне обожания брутального Путина ?
У Православия нет хозяев. Это же не фашистская РФ-ия..

danko_wurda 06 января 2019 | 00:59

kottigr1: сдохни бандеровская мразь. Кол тебе в попу. По самые гланды. С хохломразями и хохлотроллями.

creta 06 января 2019 | 00:50

kottigr1: Томас незаконен. Большинство даже хохлов против. Уйдёт Порошенко, уйдёт и Томас с ним.

kottigr1 06 января 2019 | 01:19

creta: Томас незаконен
----------------------------------------
Что плохого Вам сделал этот несчастный Томас ?

(комментарий скрыт)

begly_ 06 января 2019 | 01:01

Извините, временно отключаю свой микрофон.

freshener 06 января 2019 | 01:39

kottigr1:

Безотносительно к шизофрении про НКВД - что радостного в том, что бандеровцы расколи на Украине церковь и купили у Варфоломея бумажку?

danko_wurda 06 января 2019 | 00:36

danko_wurda: пусть берут томаса сколько унесут. Придёт Петя к Меркель. Поставит ноги на стол. И скажет бери нас Меркель по полной. У нас охранная грамота есть из папира из самой Турции с томасом. Это тебе не хухры мухры. Мы свободны. И мы ваши. Боржуинские.

begly_ 06 января 2019 | 00:38

danko_wurda:

Мне кажется, что немцы лучше возьмут турка на работу, чем украинца. Во всяком случае раньше так было., ни знаю почему., ни хочу на украинцев наговаривать напраслину, но то факт.

danko_wurda 06 января 2019 | 00:42

begly_: немцам все равно. Они возьмут, кого подешевле. Но турки тотофициально, местные жители. Украинца возьмут только в квартиру убираться. Что бы не засветиться. На поля не возьмут. Для этого есть официальные рабы, которых Меркель себе присоеденила болгары и румыны.

(комментарий скрыт)

costs 06 января 2019 | 00:37

danko_wurda: цпх это всегда было - центральное пи до хранилище

danko_wurda 06 января 2019 | 00:39

costs: вот оно и есть. Схоже с ЦУП. Томас ведь.

(комментарий скрыт)

palm_coast 06 января 2019 | 00:27

Что это за рулон на картинках, как туалетной бумаги. Щас уже все данные в компьютере.

kottigr1 06 января 2019 | 00:33

palm_coast: Быть Киеву Первопрестольным ! Се буди мт҃и градомъ рускими..

protoukrop 06 января 2019 | 00:55

kottigr1: Какое отношение шароварные черкасы имеют к Руси ?? Примерно такое же, какое московские дагестанцы имеют к Москве.

kottigr1 06 января 2019 | 01:05

protoukrop: Так ведь киевляне вместе с норвежцами Русь и русских придумали .. А дагестанцы придумали лезгинку, которую они отплясывают вместе с чеченцами в Москве, которая им дань платит.

stopkran1969 06 января 2019 | 00:27

Удачи, братья! Ну и... Говноежки, отрывайтесь, ищите томос и раскрывайте темы попов

mikhail_spb_ 06 января 2019 | 00:30


Обиженный нацдилер снова проплачет в подушку всю ночь, а к утру придумает страшную месть.

danko_wurda 06 января 2019 | 00:33

mikhail_spb_: обиженный. На юморного тролля. Страшную, вероятно, возможно, вроде, наверное, мильтоны, кадырка, профиндосить, пролонгация. Снова. А к утру.

ft18 06 января 2019 | 00:56

mikhail_spb_: "Вежливых человечков" в Лавру зашлет. А что, не впервой: НКВД уже взрывало Лавру, в 1941-м...

nestor199 06 января 2019 | 00:31

У меня только два вопроса
1. Существует ли украинская церковь?
2. А если она существует, то что в этом термосе про её независимость сказано?

begly_ 06 января 2019 | 00:35

nestor199:

Ни термос, а тобус. А вом тобусе карта по развалу Украины.

holic 06 января 2019 | 00:39

nestor199:Цитата из Томоса
вся Православная Церковь, что находится в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украины вместе со Священными Митрополиями, Архиепископиями, Епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями, которая находится под покровом Основателя Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Богочеловека Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой, имея Первого в церковных делах и признавая каждого ее канонического Предстоятеля, который носит титул "Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины"(с)

nestor199 06 января 2019 | 00:47

holic: На хрена мне цитата? Где я могу с полным текстом ознакомиться?

holic 06 января 2019 | 00:53

nestor199: Сейчас уже много где.
В частности в жж Кураева( пробелы убрать)
http s://diak-kuraev .livejournal .com /2288582.html

nestor199 06 января 2019 | 00:55

holic: Не катит, это не документ.

holic 06 января 2019 | 00:57

nestor199: Канешна.... Там перевод на русский. Для дятлов....

nestor199 06 января 2019 | 01:12

holic: Извините, но дятел Вы. Кураев официальное лицо?

holic 06 января 2019 | 01:14

nestor199: Нет, бог миловал...
Вас в гугле забанили?

nestor199 06 января 2019 | 01:23

holic: В гугле нет официального термоса.

holic 06 января 2019 | 01:26

nestor199: Есть. на греческом. На оф сайте вселенского. остальные переводы, в том числе и на украинский на оф сайте Киевской Метрополии.

nestor199 06 января 2019 | 01:34

holic: Киевской "Метрополии" в природе не существует.

holic 06 января 2019 | 01:39

nestor199: Это в московских болотах не существует... А на берегах Днепра таки да... И, кстати, мать ваша...

nestor199 06 января 2019 | 01:43

nestor199: Уверен, что киевская "Метрополия" существует лишь в Вашем больном воображении.

stopkran1969 06 января 2019 | 00:58

nestor199: в винном отделе

kottigr1 06 января 2019 | 00:58

nestor199: Держи ссылку..
https://echo.msk.ru/blog/day_photo/2346887-echo/
Ознакамливайся..

nestor199 06 января 2019 | 01:09

kottigr1: На фотографию я посмотрел. И чё?

kottigr1 06 января 2019 | 01:15

nestor199: Грамоте не обучены.. ? Оригинал Вам по почте никто не вышлет..

o_smirnov 06 января 2019 | 00:36

Полный разрыв Украины с Россией.
И это хорошо.

И это - заслуга Путина, Лаврова и Гундяева.
Эта "святая тройка" достойна называться героями Украины. А дальше пусть несётся, куда глаза глядят.

ffonarshik 06 января 2019 | 00:52

o_smirnov: Не надо,куда глаза глядят.Можно и под танк случайно попасть...

ffonarshik 06 января 2019 | 00:48

России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, — 
-----------
Ельцин-то,когда с Кучмой договора подписывал,помнится так и говорил,мол неее,не принимаем мы тот факт,что Украина это отдельное государство,ну никак не принимаем,понимааашь...
Вот только сейчас,вишь ты,придется-таки этот факт принять.Ну никуда сейчас Рашке не деться,ну вот придется принять и все,раньше-то ну никак не принимали,а тут вот уж придется,во как!

ft18 06 января 2019 | 00:52

Слава Путину! Нация состоялась: свой язык, своя церковь, своя культура. Своя армия.

nestor199 06 января 2019 | 01:04

ft18: Еще нет, еще не все от бандерлогов убежали.

chobotar58 06 января 2019 | 00:59

вАМ ОБИДНО - НОВЫ ЕССТБЬ ХКУИТА С С ПОДНГТЕЙ - ВЫ ЕСТЬ ПАДАЛЬ

vadimp 06 января 2019 | 01:18

Нанопопу поди новый посох понадобиться?

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