В Стамбуле сегодня вручат томос об автокефалии украинской церкви
Церемония станет последним шагом на пути предоставления ей независимости.
Вручение томоса главе новой украинской церкви, митрополиту Епифанию, пройдет сегодня в присутствии президента Украины, спикера парламента страны и других членов делегации. Также запланировано богослужение, которое Константинопольский патриарх Варфоломей вместе с Епифанием проведут в Патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле. Как сообщает украинское издание «Сегодня», после этого состоится церемония освящения воды в заливе «Золотой Рог». Кроме того, делегация намерена посетить могилу дипломата и писателя Владимира Мурского на Католическом кладбище.
Украинские издания уже называют сегодняшние события в Стамбуле историческими. Вручение Томоса завершит процедуру предоставления церкви автокефалии, которая была начата в прошлом году. Объединительный собор прошел 15 декабря, тогда же была учреждена единая поместная церковь и избран ее руководитель.
Самые серьезные последствия подписания документа о независимости украинской церкви уже наступили. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.
России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, — считает Дмитрий Орешкин.
РПЦ не признала предоставления автокефалии новой украинской церкви и объявила о разрыве отношений с Константинополем.
Комментарии61
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 06 января 2019 | 00:25
Все, ура!, теперь все православные турки переедут на Украину., вместе с курдами.
danko_wurda 06 января 2019 | 00:28
begly_: томас получен. Это ещё один шаг к свободе в Европу. Да здравствует свобода, даздравствует Томас! Да здравствует ЦПХ!
danko_wurda 06 января 2019 | 00:31
danko_wurda: да здравствует Турция, порошенко! Кто ещё 1 шаг на 3 срок. Где данко1? За братьев порадоваться. Сегодня рано стёрлась.
begly_ 06 января 2019 | 00:33
danko_wurda:
Да не, та мадам всегда желает, чтобы в России корова издохла. Она вообще ни за кого не радуется.
kottigr1 06 января 2019 | 00:35
begly_: За Россию можно порадоваться, ведь у неё теперь появился центр Православия в Киеве, а не отдел сталинского НКВД, как в Москве..
begly_ 06 января 2019 | 00:41
kottigr1:
Надолго ли появился? Бандеровцы камня на камне от него не оставят., не каждый же захочет отвечать криком на приветствие "Слава Украине!", "Героям слава!" да еще с вскинутой рукой.
kottigr1 06 января 2019 | 00:43
begly_: А чем Вам узники гитлеровских концлагерей и антифашисты не по нраву ? Вы поклонник Гитлера ?
begly_ 06 января 2019 | 00:46
kottigr1:
Вы отклоняетесь от темы, мыслЮ мою хотите от веры уволочь, силком. Какой Гитлер?, бандеровцы это же еще пока не вся Украина, а её авангард.
kottigr1 06 января 2019 | 00:53
begly_: Так ведь Бандера был личным врагом Гитлера. Можно лишь порадоваться за украинцев, что они чтят память этого борца с фашизмом.
danko_wurda 06 января 2019 | 00:56
kottigr1: так радуйся. Беги в Киев с скачи. Чего ты на российском радио засел, бандерлог засеренный. Плевать на на твою Бандеру и тебя. Сдохни фашисткая морда. Тфу на тебя.
d_uce 06 января 2019 | 01:29
danko_wurda: а где ваше духовно-скрепнутое - соси?
begly_ 06 января 2019 | 00:58
kottigr1:
Опять вы про Гитлера. Тогда и я замочу про Сталин в масть: воскрес бы Сталин, так давно бы уже расправился со всякими Бандерами на Украине., сразу бы воссоединил два братских народа.
kottigr1 06 января 2019 | 01:02
begly_: воскрес бы Сталин
-------------------------------------------------------
Не будите бесноватого большевика.. Первым делом он повесил бы Путина на Кремлевских воротах, а партию "единая Россия" отправил бы полным составом в солнечный Магадан, попой клюкву давить.
danko_wurda 06 января 2019 | 01:05
kottigr1: а Петю парашу заставил бы тебя трахнуть. Но может это твоё.
victor_xy 06 января 2019 | 01:01
А чё ты kottigr1 тут тусуешься? - а ну бегом голосовать за свою мечту за этого алкаша петюню! - вон он тебе голодранцу дал аля веру и церковь сатаны имени алкаша петюни - это же счастье для шумеров! :-D
kottigr1 06 января 2019 | 01:12
victor_xy: Что-то Вы сегодня не в духе.. Вы сегодня снова забыли бесплатный валежник в российских лесах пособирать, подаренный Вам щедрой рукой бессменного Вошьдя ? Не переживайте. У Вас и завтра не всё ещё потеряно..
ghost__dance 06 января 2019 | 00:47
kottigr1: Поцелуй в попу засчитан. Можешь смело получать денежку у своих хозяев.
Вот только я ума не приложу - в чем отличие московской сталинской церкви от киевской бандеровской? Отличаются они только хозяевами, поэтому любой здравомыслящий человек должен быть атеистом.
kottigr1 06 января 2019 | 00:56
ghost__dance: Ого.. Почему путинисты так сильно привязаны к чей нибудь попе ? Вы там гомосеками что ли все стали на фоне обожания брутального Путина ?
У Православия нет хозяев. Это же не фашистская РФ-ия..
danko_wurda 06 января 2019 | 00:59
kottigr1: сдохни бандеровская мразь. Кол тебе в попу. По самые гланды. С хохломразями и хохлотроллями.
creta 06 января 2019 | 00:50
kottigr1: Томас незаконен. Большинство даже хохлов против. Уйдёт Порошенко, уйдёт и Томас с ним.
kottigr1 06 января 2019 | 01:19
creta: Томас незаконен
----------------------------------------
Что плохого Вам сделал этот несчастный Томас ?
begly_ 06 января 2019 | 01:01
Извините, временно отключаю свой микрофон.
freshener 06 января 2019 | 01:39
kottigr1:
Безотносительно к шизофрении про НКВД - что радостного в том, что бандеровцы расколи на Украине церковь и купили у Варфоломея бумажку?
danko_wurda 06 января 2019 | 00:36
danko_wurda: пусть берут томаса сколько унесут. Придёт Петя к Меркель. Поставит ноги на стол. И скажет бери нас Меркель по полной. У нас охранная грамота есть из папира из самой Турции с томасом. Это тебе не хухры мухры. Мы свободны. И мы ваши. Боржуинские.
begly_ 06 января 2019 | 00:38
danko_wurda:
Мне кажется, что немцы лучше возьмут турка на работу, чем украинца. Во всяком случае раньше так было., ни знаю почему., ни хочу на украинцев наговаривать напраслину, но то факт.
danko_wurda 06 января 2019 | 00:42
begly_: немцам все равно. Они возьмут, кого подешевле. Но турки тотофициально, местные жители. Украинца возьмут только в квартиру убираться. Что бы не засветиться. На поля не возьмут. Для этого есть официальные рабы, которых Меркель себе присоеденила болгары и румыны.
costs 06 января 2019 | 00:37
danko_wurda: цпх это всегда было - центральное пи до хранилище
danko_wurda 06 января 2019 | 00:39
costs: вот оно и есть. Схоже с ЦУП. Томас ведь.
palm_coast 06 января 2019 | 00:27
Что это за рулон на картинках, как туалетной бумаги. Щас уже все данные в компьютере.
kottigr1 06 января 2019 | 00:33
palm_coast: Быть Киеву Первопрестольным ! Се буди мт҃и градомъ рускими..
protoukrop 06 января 2019 | 00:55
kottigr1: Какое отношение шароварные черкасы имеют к Руси ?? Примерно такое же, какое московские дагестанцы имеют к Москве.
kottigr1 06 января 2019 | 01:05
protoukrop: Так ведь киевляне вместе с норвежцами Русь и русских придумали .. А дагестанцы придумали лезгинку, которую они отплясывают вместе с чеченцами в Москве, которая им дань платит.
stopkran1969 06 января 2019 | 00:27
Удачи, братья! Ну и... Говноежки, отрывайтесь, ищите томос и раскрывайте темы попов
mikhail_spb_ 06 января 2019 | 00:30
Обиженный нацдилер снова проплачет в подушку всю ночь, а к утру придумает страшную месть.
danko_wurda 06 января 2019 | 00:33
mikhail_spb_: обиженный. На юморного тролля. Страшную, вероятно, возможно, вроде, наверное, мильтоны, кадырка, профиндосить, пролонгация. Снова. А к утру.
ft18 06 января 2019 | 00:56
mikhail_spb_: "Вежливых человечков" в Лавру зашлет. А что, не впервой: НКВД уже взрывало Лавру, в 1941-м...
nestor199 06 января 2019 | 00:31
У меня только два вопроса
1. Существует ли украинская церковь?
2. А если она существует, то что в этом термосе про её независимость сказано?
begly_ 06 января 2019 | 00:35
nestor199:
Ни термос, а тобус. А вом тобусе карта по развалу Украины.
holic 06 января 2019 | 00:39
nestor199:Цитата из Томоса
вся Православная Церковь, что находится в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украины вместе со Священными Митрополиями, Архиепископиями, Епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями, которая находится под покровом Основателя Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Богочеловека Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой, имея Первого в церковных делах и признавая каждого ее канонического Предстоятеля, который носит титул "Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины"(с)
nestor199 06 января 2019 | 00:47
holic: На хрена мне цитата? Где я могу с полным текстом ознакомиться?
holic 06 января 2019 | 00:53
nestor199: Сейчас уже много где.
В частности в жж Кураева( пробелы убрать)
http s://diak-kuraev .livejournal .com /2288582.html
nestor199 06 января 2019 | 00:55
holic: Не катит, это не документ.
holic 06 января 2019 | 00:57
nestor199: Канешна.... Там перевод на русский. Для дятлов....
nestor199 06 января 2019 | 01:12
holic: Извините, но дятел Вы. Кураев официальное лицо?
holic 06 января 2019 | 01:14
nestor199: Нет, бог миловал...
Вас в гугле забанили?
nestor199 06 января 2019 | 01:23
holic: В гугле нет официального термоса.
holic 06 января 2019 | 01:26
nestor199: Есть. на греческом. На оф сайте вселенского. остальные переводы, в том числе и на украинский на оф сайте Киевской Метрополии.
nestor199 06 января 2019 | 01:34
holic: Киевской "Метрополии" в природе не существует.
holic 06 января 2019 | 01:39
nestor199: Это в московских болотах не существует... А на берегах Днепра таки да... И, кстати, мать ваша...
nestor199 06 января 2019 | 01:43
nestor199: Уверен, что киевская "Метрополия" существует лишь в Вашем больном воображении.
stopkran1969 06 января 2019 | 00:58
nestor199: в винном отделе
kottigr1 06 января 2019 | 00:58
nestor199: Держи ссылку..
https://echo.msk.ru/blog/day_photo/2346887-echo/
Ознакамливайся..
nestor199 06 января 2019 | 01:09
kottigr1: На фотографию я посмотрел. И чё?
kottigr1 06 января 2019 | 01:15
nestor199: Грамоте не обучены.. ? Оригинал Вам по почте никто не вышлет..
o_smirnov 06 января 2019 | 00:36
Полный разрыв Украины с Россией.
И это хорошо.
И это - заслуга Путина, Лаврова и Гундяева.
Эта "святая тройка" достойна называться героями Украины. А дальше пусть несётся, куда глаза глядят.
ffonarshik 06 января 2019 | 00:52
o_smirnov: Не надо,куда глаза глядят.Можно и под танк случайно попасть...
ffonarshik 06 января 2019 | 00:48
России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, —
-----------
Ельцин-то,когда с Кучмой договора подписывал,помнится так и говорил,мол неее,не принимаем мы тот факт,что Украина это отдельное государство,ну никак не принимаем,понимааашь...
Вот только сейчас,вишь ты,придется-таки этот факт принять.Ну никуда сейчас Рашке не деться,ну вот придется принять и все,раньше-то ну никак не принимали,а тут вот уж придется,во как!
ft18 06 января 2019 | 00:52
Слава Путину! Нация состоялась: свой язык, своя церковь, своя культура. Своя армия.
nestor199 06 января 2019 | 01:04
ft18: Еще нет, еще не все от бандерлогов убежали.
chobotar58 06 января 2019 | 00:59
вАМ ОБИДНО - НОВЫ ЕССТБЬ ХКУИТА С С ПОДНГТЕЙ - ВЫ ЕСТЬ ПАДАЛЬ
vadimp 06 января 2019 | 01:18
Нанопопу поди новый посох понадобиться?