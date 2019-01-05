Руководство «Русской Медиагруппы» приняло решение о снятии с эфира всех композиций Егора Крида
Руководство «Русской Медиагруппы» приняло решение о снятии с эфира всех композиций Егора Крида, после его отказа выйти на сцену во время Russian Music Fest, который сейчас проходит в столице ОАЭ. Об этом сообщает МК. Чем певец объяснил свой отказ, не уточняется.
Как рассказал изданию председатель Совета директоров РМГ Сергей Бунин, ущерб от действий Крида оценивается в 4-5 миллионов рублей, так как он сорвал два выступления. «Усугубляет ситуацию то, что это был не обычный концерт, а крупнейший на сегодняшний день фестиваль российской музыки за рубежом», — отметил Бунин. Егора Крида отстранили от участия во всех остальных мероприятиях фестиваля и отправили из Абу-Даб , однако это не помешало ему продолжить подготовку к своему концерту, который должен пройти в Дубае
Комментарии6
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viktorova 05 января 2019 | 23:19
//не обычный концерт, а крупнейший на сегодняшний день фестиваль российской музыки за рубежом//
А в чем необычность фестиваля? Что-то я не слышал про “крупнейшие фестивали» американской или британской музыки за рубежом.
В самой формулировке какая-то ущербность. Вернее признание российский музыки ущербной...
stopkran1969 05 января 2019 | 23:25
В чем проблема? Марусю захерову в первом отделении выпустили бы, во втором и газманов бы справился
kreamssdick 05 января 2019 | 23:25
Кабаева такая русская что аж медиагруппу возглавляет, теперь вот Егорку гоняет как потерпевшего
curious69_ 05 января 2019 | 23:47
//крупнейший на сегодняшний день фестиваль российской музыки за рубежом», //
Дожились..... Великие российские человеческие отношения - ДОМ 2. ВЕЛИКАЯ российская музыка - Крид. Великий правитель путин, Великий мыслитеь Медведев. Безнадёжный ряд. Очередная стадия ГНИЕНИЯ некогда действительно великой русскоязычной культурыэ
kruzalova 05 января 2019 | 23:59
а кто это такой?
vilingrad 06 января 2019 | 00:08
фестиваль российской музыки за рубежом«
Это что за хрень?