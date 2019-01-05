Руководство «Русской Медиагруппы» приняло решение о снятии с эфира всех композиций Егора Крида, после его отказа выйти на сцену во время Russian Music Fest, который сейчас проходит в столице ОАЭ. Об этом сообщает МК. Чем певец объяснил свой отказ, не уточняется.

Как рассказал изданию председатель Совета директоров РМГ Сергей Бунин, ущерб от действий Крида оценивается в 4-5 миллионов рублей, так как он сорвал два выступления. «Усугубляет ситуацию то, что это был не обычный концерт, а крупнейший на сегодняшний день фестиваль российской музыки за рубежом», — отметил Бунин. Егора Крида отстранили от участия во всех остальных мероприятиях фестиваля и отправили из Абу-Даб , однако это не помешало ему продолжить подготовку к своему концерту, который должен пройти в Дубае