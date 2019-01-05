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23:01, 05 января 2019

Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека

Соответствующий законопроект представлен на портале нормативно-правовых актов.
Речь идет об информации, полученной из биоматериала, которая позволяет узнать дополнительные сведения о человеке: о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках,— говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают внести соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей». Закон будет охранять генетическую информацию так же, как сведения об адресе или профессии человека.

Комментарии

16

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kuchumka 05 января 2019 | 23:17

Предлогаю выставить на всех канализационно-очистных сооружениях поселков-городов-мегаполисов вооруженную охрану, стророжевых собак, комплексы С-300, чтобы наше г......о т.е биоматертал никакой вражина не смог украсть и вообще приравнять г....о к народному достоянию- продукту особо охраняемому государством!

danko1 05 января 2019 | 23:31

kuchumka: Очередной раз эта мерзкая организация расписалась в своем идиотизме.

gordy 05 января 2019 | 23:55

@Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека@

У них что-то не так с геномом, боятся, что скомпрометирует?

danko1 06 января 2019 | 00:04

gordy: Так ведь наши чиновники, начиная с Путина, лечатся на Западе.
И там уже есть их геном. Боятся, что узнаем, что у нас во власти умственно неполноценные все?
А вообще-то, геном изучают для выяснения миграции с древних времен населения и для совершенствования лечения людей с разными геномами.

spbdweller 06 января 2019 | 00:12

danko1: Боятся, что узнаем, что у нас во власти умственно неполноценные все?
----------------------
Для путинского электората это неважно. Они сами такие же.

idruker 05 января 2019 | 23:23

глупость госдуры дает новые представления о бесконечности.

mikhail_spb_ 05 января 2019 | 23:25


Кажется, нацдилер недавно с гневом говорил о том, что кто-то собирает российские биоматериалы.
Оказывается, это "роспотребпозор"?
А затем будут торговать этой информацией, как и другими базами данных.

post_v 05 января 2019 | 23:25

особенно надо защитить лишнюю хромосому у некоторых россиян!

uhovostro 05 января 2019 | 23:28

Предлагаю не останавливаться на достигнутом и законодательно защитить также все хромосомы, стволовые клетки и ДНК россиян! Но начать надо с депутатов, правительства, силовиков и лично товарища Владимира Владимировича Путина...

secondvenmud 05 января 2019 | 23:31

Значит опять все это можно будет купить в подземном переходе.

zhrv 05 января 2019 | 23:35

- "Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека"

Чиновникам лишь бы что поохранять. Поди, проверь - действительно ли они охраняют эту информацию, или торгуют ею напропалую.

sborisych 05 января 2019 | 23:35

Закон будет охранять генетическую информацию так же, как сведения об адресе или профессии человека.
===
То есть никак...

gromus 05 января 2019 | 23:36

Защитим какашки законом!?)!)!)!)!) Убили наповал!)!)!)!)!)

sborisych 05 января 2019 | 23:38

Мдя-мст.. Как говаривал мой товарищ, "ума нет- считай калеки"...

zloy_sok 06 января 2019 | 00:10

Нужно геном тех кто это предлагает наоборот представить для изучению всему миру, чтобы в будущем защититься от таких аномалий...

stopkran1969 06 января 2019 | 00:10

О как - был человеком и пересидентом, а стал геномом...

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