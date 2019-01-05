- "Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека"

Соответствующий законопроект представлен на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет об информации, полученной из биоматериала, которая позволяет узнать дополнительные сведения о человеке: о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках,— говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают внести соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей». Закон будет охранять генетическую информацию так же, как сведения об адресе или профессии человека.