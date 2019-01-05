Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека
Соответствующий законопроект представлен на портале нормативно-правовых актов.
Речь идет об информации, полученной из биоматериала, которая позволяет узнать дополнительные сведения о человеке: о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках,— говорится в пояснительной записке.
Авторы документа предлагают внести соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей». Закон будет охранять генетическую информацию так же, как сведения об адресе или профессии человека.
Комментарии16
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kuchumka 05 января 2019 | 23:17
Предлогаю выставить на всех канализационно-очистных сооружениях поселков-городов-мегаполисов вооруженную охрану, стророжевых собак, комплексы С-300, чтобы наше г......о т.е биоматертал никакой вражина не смог украсть и вообще приравнять г....о к народному достоянию- продукту особо охраняемому государством!
danko1 05 января 2019 | 23:31
kuchumka: Очередной раз эта мерзкая организация расписалась в своем идиотизме.
gordy 05 января 2019 | 23:55
@Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека@
У них что-то не так с геномом, боятся, что скомпрометирует?
danko1 06 января 2019 | 00:04
gordy: Так ведь наши чиновники, начиная с Путина, лечатся на Западе.
И там уже есть их геном. Боятся, что узнаем, что у нас во власти умственно неполноценные все?
А вообще-то, геном изучают для выяснения миграции с древних времен населения и для совершенствования лечения людей с разными геномами.
spbdweller 06 января 2019 | 00:12
danko1: Боятся, что узнаем, что у нас во власти умственно неполноценные все?
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Для путинского электората это неважно. Они сами такие же.
idruker 05 января 2019 | 23:23
глупость госдуры дает новые представления о бесконечности.
mikhail_spb_ 05 января 2019 | 23:25
Кажется, нацдилер недавно с гневом говорил о том, что кто-то собирает российские биоматериалы.
Оказывается, это "роспотребпозор"?
А затем будут торговать этой информацией, как и другими базами данных.
post_v 05 января 2019 | 23:25
особенно надо защитить лишнюю хромосому у некоторых россиян!
uhovostro 05 января 2019 | 23:28
Предлагаю не останавливаться на достигнутом и законодательно защитить также все хромосомы, стволовые клетки и ДНК россиян! Но начать надо с депутатов, правительства, силовиков и лично товарища Владимира Владимировича Путина...
secondvenmud 05 января 2019 | 23:31
Значит опять все это можно будет купить в подземном переходе.
zhrv 05 января 2019 | 23:35
- "Роспотребнадзор хочет законодательно защитить геном человека"
Чиновникам лишь бы что поохранять. Поди, проверь - действительно ли они охраняют эту информацию, или торгуют ею напропалую.
sborisych 05 января 2019 | 23:35
Закон будет охранять генетическую информацию так же, как сведения об адресе или профессии человека.
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То есть никак...
gromus 05 января 2019 | 23:36
Защитим какашки законом!?)!)!)!)!) Убили наповал!)!)!)!)!)
sborisych 05 января 2019 | 23:38
Мдя-мст.. Как говаривал мой товарищ, "ума нет- считай калеки"...
zloy_sok 06 января 2019 | 00:10
Нужно геном тех кто это предлагает наоборот представить для изучению всему миру, чтобы в будущем защититься от таких аномалий...
stopkran1969 06 января 2019 | 00:10
О как - был человеком и пересидентом, а стал геномом...