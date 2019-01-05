Демонтаж конструкций 7 и 8 подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев
Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Между тем, жители шестого подъезда рассказали корреспонденту «Новой газеты», что после взрыва в их квартирах появились трещины. Подъезд — соседний с седьмым, в котором и произошла детонация. Несмотря на это, говорят люди, подъезд признали безопасным для дальнейшего проживания.Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.
«У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стегах, — сказал житель дома Андрей Михайлицын. Он уже был на приеме у мэра, который обещал прислать еще одну комиссию. «Не знаю, что они нарешают: наверное, скажут замазать и все. Хотя там местами щели размером с палец», — добавил Михайлицын.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 05 января 2019 | 23:20
Властные жулики, воры и бандиты заставят безропотное народонаселение жить во взорванном доме, чтобы не тратиться на расселение.
А если и это рухнет?
zhrv 05 января 2019 | 23:31
- "А если и это рухнет?"
То уже будет другая история - вина конкретной коммунальной компании в ненадлежащем обслуживании
vilingrad 06 января 2019 | 00:10
Так и страна типа безопасна для проживания. Не унывай, мужик!