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23:04, 05 января 2019

Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать мемориалы возле рухнувшего дома

Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать несанкционированные мемориалы возле дома, рухнувшего 31 января. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте мэрии.
В мэрии РИА «Новости» заявили, что три стихийных мемориала мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар. Специалисты «Водоканала» днем, 4 января, начали подключать горячее водоснабжение к дому. «Им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается», — призналась одна из сотрудниц мэрии.

Комментарии

5

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zemljanka 05 января 2019 | 23:20

Может мэр попросит?
Или только требовать приучены...

tant15 05 января 2019 | 23:31

zemljanka: Иш ты чего захотели, погибших они вспоминать будут.
наплевать и забыть, мерия велит.
А могла бы выделить место, где бы мемориал мог существовать не мешая никому.
Но для мэрии чем скорее забудут, тем лучше.

mikhail_spb_ 05 января 2019 | 23:22


Администрации хочется, чтобы жители поскорее забыли о трагедии.
Как будто ничего и не было.

vilingrad 06 января 2019 | 00:05

Правильно! Сразу в мэрию. И лучше- с оружием.

stopkran1969 06 января 2019 | 00:07

На что жители попросят не проводить больше мероприятий по поднятию рейтинга фофана?

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