Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать мемориалы возле рухнувшего дома

Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать несанкционированные мемориалы возле дома, рухнувшего 31 января. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте мэрии.

В мэрии РИА «Новости» заявили, что три стихийных мемориала мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар. Специалисты «Водоканала» днем, 4 января, начали подключать горячее водоснабжение к дому. «Им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается», — призналась одна из сотрудниц мэрии.