Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать мемориалы возле рухнувшего дома
Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать несанкционированные мемориалы возле дома, рухнувшего 31 января. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте мэрии.
В мэрии РИА «Новости» заявили, что три стихийных мемориала мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар. Специалисты «Водоканала» днем, 4 января, начали подключать горячее водоснабжение к дому. «Им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается», — призналась одна из сотрудниц мэрии.
Комментарии5
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zemljanka 05 января 2019 | 23:20
Может мэр попросит?
Или только требовать приучены...
tant15 05 января 2019 | 23:31
zemljanka: Иш ты чего захотели, погибших они вспоминать будут.
наплевать и забыть, мерия велит.
А могла бы выделить место, где бы мемориал мог существовать не мешая никому.
Но для мэрии чем скорее забудут, тем лучше.
mikhail_spb_ 05 января 2019 | 23:22
Администрации хочется, чтобы жители поскорее забыли о трагедии.
Как будто ничего и не было.
vilingrad 06 января 2019 | 00:05
Правильно! Сразу в мэрию. И лучше- с оружием.
stopkran1969 06 января 2019 | 00:07
На что жители попросят не проводить больше мероприятий по поднятию рейтинга фофана?