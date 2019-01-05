Массовая драка между иностранными студентами произошла на территории студенческого городка МГСУ
Массовая драка между иностранными студентами произошла на территории студенческого городка Московского государственного строительного университета, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В драке участвовало около 20 человек — студенты из Китая и Афганистана. Как выяснилось, конфликт случился из-за того, что молодые люди не поделили койку: студент из Афганистана предложил поменяться, студент из Китая – отказался. Затем им на помощь пришли друзья. Ни один участник драки не был госпитализирован, все отделались ссадинами и ушибами. Сотрудники полиции пытаются восстановить картину происшествия, но это сложно, так как студенты почти не говорят по-русски, — отмечает Газета.ру.
Комментарии20
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anemon 05 января 2019 | 23:16
Вот очень они нам нужны - студенты из Китая и Афганистана. Своих студентов учить - денег нет.
chichanik 05 января 2019 | 23:32
anemon: Обучение иностранных студентов дело прибыльное ...
anemon 05 января 2019 | 23:38
chichanik: По-моему, это, - как кредиты, которые, типа "друзьям", выделяются и прощаются. Прибыль (если договоры есть) - только на бумаге.
chichanik 05 января 2019 | 23:44
anemon: как-то вы не осень доверяете Министерству образования ... что вдруг?
chichanik 05 января 2019 | 23:51
chichanik: Ну, я поздравляю МГСИ ... полностью
на английском? Круто
mikhail_spb_ 05 января 2019 | 23:16
Ну и нравы у иностранных студентов!
Чувствуется полная бездуховность.
Отечественные студенты никогда так себя не ведут.
danko_wurda 05 января 2019 | 23:32
mikhail_spb_: ни когда. Наверное, вероятно, возможно, пролонгация, вроде. Мильтоны, кадырка, профиндосить.
nestor199 05 января 2019 | 23:17
Странная история, ну не селят в одну комнату студентов из Китая и Афганистана.
chichanik 05 января 2019 | 23:27
nestor199: а почему нет?
nestor199 05 января 2019 | 23:38
chichanik: Иностранные студенты из разных стран очень плохо между собой уживаются. И языковая практика им нужна.
chichanik 05 января 2019 | 23:48
nestor199: а, может, там третьим русский жил ... почему нет?
olenenok_zed 05 января 2019 | 23:18
китайский студент отказывал наверно на чистом русском :)
brian 05 января 2019 | 23:25
Наверняка китайцы одолели !
Трамп ! Трепещи !
chichanik 05 января 2019 | 23:29
А на каком языке они учатся?
nestor199 05 января 2019 | 23:41
chichanik: От договора зависит. В Российских ВУЗах иностранные студенты изучают предметы либо на русском, либо на английском языках
chichanik 05 января 2019 | 23:53
nestor199: Ну, я поздравляю МГСИ ... полностью
на английском? Круто
nestor199 05 января 2019 | 23:58
chichanik: От договора зависит, в волгоградском меде иностранным студентам, тем, кто может заплатить, преподают на английском
encopresis 05 января 2019 | 23:30
Дети разных народов, мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы мы за счастье бороться идем...
j_partizan 05 января 2019 | 23:49
А что афганские подпиндосники делают в МГСУ? Для них же теперь все вузы открыты. Что же они в Россию приперлись? Вещички собрали и в Штаты гурьбой.
kuchumka 06 января 2019 | 00:00
Одних пинком под зад шить носки или выращивать рис, других быть пушечным мясом в талибане, нечего в цивилизованном обществе хари друг другу начищать.