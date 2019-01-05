Массовая драка между иностранными студентами произошла на территории студенческого городка МГСУ

Массовая драка между иностранными студентами произошла на территории студенческого городка Московского государственного строительного университета, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.



В драке участвовало около 20 человек — студенты из Китая и Афганистана. Как выяснилось, конфликт случился из-за того, что молодые люди не поделили койку: студент из Афганистана предложил поменяться, студент из Китая – отказался. Затем им на помощь пришли друзья. Ни один участник драки не был госпитализирован, все отделались ссадинами и ушибами. Сотрудники полиции пытаются восстановить картину происшествия, но это сложно, так как студенты почти не говорят по-русски, — отмечает Газета.ру.