Демократы Конгресса США намерены заблокировать решение Минфина о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски — Русал, En+ и Евросибэнерго. О том, какие меры уже предприняты и к чему это приведет:

Первыми шаги по блокировке снятия санкций с компаний Олега Дерипаски предприняли демократы Сената. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер созвал круглый стол для обсуждения резолюции о несогласии с решением Минфина США снять санкции с компаний Олега Дерипаски. Возможность принятия подобной резолюции предусмотрена законом КААТСА, который Конгресс принял в 2017 году почти единогласно с тем, чтобы ограничить полномочия Дональда Трампа по снятию санкцию с России и россиян. Для того, чтобы принять резолюцию, потребуется простое большинство в обеих палатах Конгресса, но даже после этого президент Трамп может наложить на нее вето, и тогда для его преодоления понадобится 2⁄ 3 голосов конгрессменов.

Демократы Палаты Представителей рассматривают возможность вызова чиновников Минфина США в Конгресс для дачи объяснений о том, почему казначейство заключило соглашение с Олегом Дерипаской и сняло с его бизнеса санкции. Резолюция о несогласии пока не обсуждалась в Палате представителей, но демократы заявляют, что изучат все доступные опции.

Решение о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски было немедленно встречено шквалом критики со стороны демократов конгресса, но нашло поддержку у бывших чиновников, занимавшихся санкциями по России.