Демократы Конгресса США намерены заблокировать решение Минфина о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски
Демократы Конгресса США намерены заблокировать решение Минфина о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски — Русал, En+ и Евросибэнерго. О том, какие меры уже предприняты и к чему это приведет:
Первыми шаги по блокировке снятия санкций с компаний Олега Дерипаски предприняли демократы Сената. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер созвал круглый стол для обсуждения резолюции о несогласии с решением Минфина США снять санкции с компаний Олега Дерипаски. Возможность принятия подобной резолюции предусмотрена законом КААТСА, который Конгресс принял в 2017 году почти единогласно с тем, чтобы ограничить полномочия Дональда Трампа по снятию санкцию с России и россиян. Для того, чтобы принять резолюцию, потребуется простое большинство в обеих палатах Конгресса, но даже после этого президент Трамп может наложить на нее вето, и тогда для его преодоления понадобится 2⁄3 голосов конгрессменов.
Демократы Палаты Представителей рассматривают возможность вызова чиновников Минфина США в Конгресс для дачи объяснений о том, почему казначейство заключило соглашение с Олегом Дерипаской и сняло с его бизнеса санкции. Резолюция о несогласии пока не обсуждалась в Палате представителей, но демократы заявляют, что изучат все доступные опции.
Решение о снятии санкций с компаний Олега Дерипаски было немедленно встречено шквалом критики со стороны демократов конгресса, но нашло поддержку у бывших чиновников, занимавшихся санкциями по России.
Комментарии3
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oneoretwo 05 января 2019 | 22:20
...все туже петелька....
kaplan911 05 января 2019 | 22:29
Снимать санкции с ворья и бандюган?!
Не прокатит. Это мечта близкого окружения.
\\ 8 часов назад, источник: Газета.Ру
Спикер палаты представителей конгресса США назвала Путина гангстером.\\
Санкции будут только ужесточаться.
cromwel 05 января 2019 | 22:37
Видимо Дерипаска минфину сша заплатил. А на демократов в конгрессе пожалел