Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств. Об этом онзаявил на допросе в СК.
Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Напомним, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.
Комментарии3
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tanber 05 января 2019 | 22:30
То есть все свои миллиарды он заработал на своей должности чиновника? Ну пусть теперь докажет это.
savl_1 05 января 2019 | 22:35
При такой сумме украденного Кузнецову надо подобно Белых косить под политическое преследование.
kuzma36 05 января 2019 | 22:36
Так и Ходорок тоже не признает!! Все! все заработал честным ,праведным трудом!!!
А либералы ему еще и подтявкивают!!!
Правильно,Венедиктов???