Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов не признал себя виновным в  мошенничестве и отмывании средств

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств. Об этом онзаявил на допросе в СК.

Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Напомним, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.