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22:02, 05 января 2019

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию грамоты о независимости

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Текст оригинального документа написан на греческом.
В переводе, который опубликовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха, необходимость автокефалии объясняется тем, что «благочестивая и сохраненная Богом земля Украины получила свою полную политическую независимость, и ее государственные и церковные руководители уже почти 30 лет горячо просят о церковном самоуправлении».
Митрополит Епифаний, ставший главой новой церкви будет носить титул блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. Только он и Священный синод, как указывается в документе, смогут «рассматривать, судить и определять» внутреннее церковное управление Православной церкви Украины. Обстановка вокруг Свято-Успенской Почаевской лавры, относящейся к Московскому патриархату, сейчас напряженная, но монастырь продолжает жить по своему уставу. Об этом рассказал наместник лавры митрополит Владимир. «История оценит, кто был прав, а кто не прав,» — добавил Владимир.

Комментарии

18

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andreyoo 05 января 2019 | 22:07

Что?!.. Снова Томос?.. А когда же фантастический экономический рост?.. Когда историческая победа украинского оружия?.. Когда развитие авиации, автомобилестроения, полёты на Луну?.. Неужели господь только для того создал украинцев, чтобы они молились в стамбульском храме?..

Не моё. Одного украинского блоггера.

kotbajune 05 января 2019 | 22:09


По томосу глава автоФекальной СЦУ Вселенский престол , т.е. сам Варфаломей, а не митрополит Киевский, а уж о патриаршестве и речи быть не может – сплошной Стамбул!!!

Во истину автоФекалия!!!

pusin_patriot 05 января 2019 | 22:29

kotbajune: Странные вы люди. Новогодние праздники ещё на носу. Иностранцы чего-то там, опять же церковь-религии. Вот вы такой весь оцерквленный если честно?

Да пусть соседи делают что им угодно, порадуйтесь за них что ли, чтобы понимание и уважение проявить к соседям, их выбору, свободные люди - вольные решения, пусть делают что хотят, их выбор.

Вот я с часик назад в охотку приготовил вкуснейший борщ по всем правилам, потому что было время и желание, допивая остатку ещё новогодней медовухи в процессе, заедая свежим яблоком, и пусть они там делают сами что хотят, за границами.

Так нет же сраться и драться все норовят. Если вы их будете уважать и они к вам будут лучше относиться. Брат брату глаз не выколет? Ай, славяне? :)

Ну ушла от вас Украина, как вы считаете, так вы ей ногу решили отпилить и как кланяться нравоучать? Пусть живет с Миром, ей Богу, что за зверьё здесь их насильничать постоянно норовит? Любили? Отпустите! Остались бы друзьями, хотя бы :)

kotbajune 05 января 2019 | 22:31

pusin_patriot: "Ну ушла от вас Украина,"

Да не уходила она никогда и не уйдёт

а про томос, так он нарочито делается (НЕ НАМИ) для крупного кровопролития, отсюда и наш интерес

pusin_patriot 05 января 2019 | 22:38

kotbajune: В этом и проблема мужа-алкаша-насильника, что жена от него не ушла, а просто дура.

kotbajune 05 января 2019 | 22:42

pusin_patriot: а жена не помнит как в 1654 приползла к мужу, из-за чего не к полякам) забыла

Забыли про Переяславскую Раду 1654, когда Россия спасла этот субэтнос от полного вымирания, от того, что польская шляхта веками сдавала их ерееям-арендаторам с правом смертной казни за нерадения на работе и ПЕРВОЙ ночи - отсюда еврейские погромы Хмельницкого

что НЕТ у них никаких земель, после ДОБРОВОЛЬНОЙ ПРИСЯГИ на верность НАШЕМУ Царю - Абсолютному (тогда) самодержцу

у них ВСЁ ворованное, включая Киев, воспользовались с... революционной трагедией, как мародёры


«После отъезда Бутурлина казацкая старшина с гетманом взялись за выработку условий на каких они хотели бы перейти в подданство Русского царя. В форме прошения («челобития») царю (никакого ДОГОВОРА НЕ БЫЛО, была челобитная, царь ничего, в отличие от украинцев, не подписывал) написали список из 11 пунктов (Мартовский статьи)»

"После Переяславской рады представители русского посольства побывали в 177 городах и селениях западной Руси (Запорожского войска) для принятия присяги от населения на верность царю ."

см. "Переяславская рада"
Источники: 1) Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в 2-х книгах., Санкт-П, 1911
2) Греков И., Королюк В., Миллер И. Воссоединение Украины с Московским царством в 1654 — М.: Госполитиздат, 1954 ...
3) Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех тт. (Сборник документов и материалов 1620−1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде) — М.: Издательство академии наук СССР, 1953.
4) Решение Земского собора о воссоединении Украины с Россией 1 октября 1653 г. // Российское законодательство X—XX вв.: в 9 т. — М.: «Юридическая литература», 1985. — Т. 3. Акты Земских соборов.
5) Соловьёв С. М., Т. XI. — Кн. VI. 1996

alehan22748 05 января 2019 | 22:17

andreyoo: точно, пора украинцам ещё раз картонный рейхстаг взять или все аэропорты переименовать.. Или объявить о планах высадки на луну в 2028 году.

P.s. кстати, Эхо и вчера и сегодня раз 7 сообщили про захваченных пиратами россиян и про другого чудика арестованного в Тайване. За кого Эхо топит тут - за пиратов, за россиян, за Тайвань? Помоги разобраться, клоун портянках. Без тебя никак, ты спец:)))

stopkran1969 05 января 2019 | 22:32

Ты бы за гуню поплакал - не видать ему нового звания, того и гляди разжалуют и будет попа с голой попой в полной попе

andreyoo 05 января 2019 | 22:09

А это еще один украинец пишет:

"Нам обещали, что благодаря этой власти звезда Украины зажжется среди 28 звёзд ЕС. Вместо этого теперь бедная и забитая мифами и пропагандой часть нашего народа (к счастью, явно меньшая) должна радоваться тому, что «звезда Украины зажжется среди 15 звёзд поместных православных церквей». То есть среди таких важных и влиятельных в нашем мире институций, как Александрийская, Антиохийская, Албанская, Иерусалимская церкви. Среди этих пятнадцати реальная сила только одна, да и то Русская... Вот такие кульбиты евроинтеграции."

pontifig 05 января 2019 | 22:19

andreyoo: знаю я этого тамбовского "украинца"

andreyoo 05 января 2019 | 22:34

pontifig: знаю я этого тамбовского "украинца"
---
Знаешь? Тамбовского?
Имя? А я в ответном посте дам ссылку на страницу автора цитаты.
Сольешься, ты лох! ;)))

kottigr1 05 января 2019 | 22:39

andreyoo: Готов открыть Вам секрет, как можно открыть страницу в любом домене...

davi__koloradov 05 января 2019 | 22:10

путен от бессильной злобы погрызёт кремлёвскую стенку ;)

seryj_wolk 05 января 2019 | 22:22

davi__koloradov: Время побед рфии кануло в Лету, наступила пора ее поражений!

oneoretwo 05 января 2019 | 22:17

...ну, пыльному энурез на неделю обеспечен....

fresh_breeze 05 января 2019 | 22:35

Подотрись ею, шановный Пэтро Олексийовыч. Не все признаЮт вашу секту самостоятельной церковью, понимая, что Варфоломейка стал играть в политику — сам ли или под чьим-то нажимом — не суть.

vladimir1_57 05 января 2019 | 22:37

О независимости от чего, от христианства и православия?))

И где подписи православных представителей? Нет!!
Филькина грамота.))

cromwel 05 января 2019 | 22:40

Ох дождется Петруха вежливых человечиков в Киеве. Натянут они его и кляп вставят в виде грамоты

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