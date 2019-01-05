Официальный представитель правительства Франции эвакуирован из-за попытки «желтых жилетов» прорваться в его кабинет

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво эвакуирован из-за попытки «желтых жилетов» прорваться в его рабочий кабинет. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм.

Сегодня днем около 10 человек, некоторые из которых были в желтых жилетах, с помощью строительной техники выломали дверь здания министерства по связям с парламентом. Гриво и другие сотрудники были вывезены полицией.

Всего в Париже задержано около 20 участников беспорядков. Они сожгли автомобили и мотоциклы на бульваре Сен-Жермен и подожгли ресторан, который находится на плавучей пристани возле музея Орсе.

В демонстрациях «желтых жилетов» в Париже приняло участие 3,5 тысячи человек. Акции прошли также во многих французских городах.