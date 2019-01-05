Официальный представитель правительства Франции эвакуирован из-за попытки «желтых жилетов» прорваться в его кабинет
Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво эвакуирован из-за попытки «желтых жилетов» прорваться в его рабочий кабинет. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм.
Сегодня днем около 10 человек, некоторые из которых были в желтых жилетах, с помощью строительной техники выломали дверь здания министерства по связям с парламентом. Гриво и другие сотрудники были вывезены полицией.
Всего в Париже задержано около 20 участников беспорядков. Они сожгли автомобили и мотоциклы на бульваре Сен-Жермен и подожгли ресторан, который находится на плавучей пристани возле музея Орсе.
В демонстрациях «желтых жилетов» в Париже приняло участие 3,5 тысячи человек. Акции прошли также во многих французских городах.
Комментарии4
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captainobvious 05 января 2019 | 22:19
эй, вы там полегче! Ростов не резиновый...
lelikhaifski 05 января 2019 | 22:20
Не хотите во Францию?
pusin_patriot 05 января 2019 | 22:34
lelikhaifski: Господа все в Париже, эхом слышался комментарий папы Песковой.
savl_1 05 января 2019 | 22:38
Протестующие требуют... ну, ну Венедиктов смелее, авось сразу не закроют!