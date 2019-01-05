Кунадзе: Вероятно, некоторые договоренности между премьер-министром Японии и президентом РФ уже могут быть достигнуты
Определенные договоренности между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу заключения мирного договора, вероятно, уже достигнуты. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал японист Георгий Кунадзе.
«Премьер-министр Японии говорит так, будто договоренность с президентом России у него уже достигнута. Я в этом сомневаюсь, но его заявление, по крайней мере, позволяет предположить, что эти конструкции строятся не на пустом месте», — сказал он.
При этом он отметил, что между странами по-прежнему остается много нерешенных вопросов, не позволяющих поставить точку в переговорах.
«Российская сторона толком не понимает, на что рассчитывает Япония, а японская не понимает, на что готова Россия. Все это по-прежнему похоже на мистификацию», — добавил Г.Кунадзе.
Сегодня премьер-министр Японии С.Абэ выступил с заявлением, что точка в российско-японском территориальном споре будет поставлена на его ближайшей встрече с президентом РФ В.Путиным в середине января. Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией является нерешенный спор о принадлежности южной части Курил.
Комментарии13
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cromwel 05 января 2019 | 21:34
я бы пошел на компромисс: отдадим острова с условием что вместе с ними и Вову себе заберёте. В нагрузку.
kypykyky 05 января 2019 | 22:07
cromwel: вофке с малиной убежище на одном из островов. на другом убежище госдуре и совфеду.
buzukin075 05 января 2019 | 21:46
"...Премьер-министр Японии говорит так,..." как хвастаются некоторые импотенты :)
Похоже, японовский премьер решил переплюнуть украинского президента. Оба здоровы мешки ворочать :) Японский дурак хохляцкой думкой переиграть войну богатеет :)
lomkuvaldych 05 января 2019 | 21:56
Передача островов - измена .
За измену - смерть!
alo0000 05 января 2019 | 22:00
Подобные решения должна ратифицировать Государственная дума. А там много независимых государственников, людей ответственных, особенно во фракции Единой России. Так что любое решение будет взвешенным и единственно правильным. Рядовые граждане могут не волноваться и продолжать наслаждаться жизнью.
timbuktu 05 января 2019 | 22:17
alo0000: )))
nikolaitschi 05 января 2019 | 22:02
Никто ничего и никого не понимает, но договоренности уже есть?
alexey65 05 января 2019 | 22:03
Если Вофка действительно решил отдать острова, будет интересно посмотреть на наших троллей, когда им дадут команду оправдать передачу!
lisitsa1962 05 января 2019 | 22:09
alexey65: Ещё что-нибудь взорвут под это дело - никто в РФ передачи и не заметит
kypykyky 05 января 2019 | 22:11
alexey65: чё на них смотреть?.. с этими ублюдками всё понятно и очевидно. загнал в игнор десяток и тишина. пованивают конечно, если кто цитирует отвечая )))
timbuktu 05 января 2019 | 22:19
alexey65: да ничего нового вы не увидите - вспомните речи пропагандона соловьёва про крым до его "воссоединения"и после него
timbuktu 05 января 2019 | 22:15
границы россии неприкосновенны )))
степень неприкосновенности решает владимир владимирович )))
petrovich_spb 05 января 2019 | 22:21
Никаких Курил японцам! Острова открыты Россией и принадлежат ей с 1778 года. Благодаря им Охотское море является нашим внутренним.
Вошдь падлой будет, если отдаст их. Хотя, он и так пад...