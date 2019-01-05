Кунадзе: Вероятно, некоторые договоренности между премьер-министром Японии и президентом РФ уже могут быть достигнуты

Определенные договоренности между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу заключения мирного договора, вероятно, уже достигнуты. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал японист Георгий Кунадзе.

«Премьер-министр Японии говорит так, будто договоренность с президентом России у него уже достигнута. Я в этом сомневаюсь, но его заявление, по крайней мере, позволяет предположить, что эти конструкции строятся не на пустом месте», — сказал он.

При этом он отметил, что между странами по-прежнему остается много нерешенных вопросов, не позволяющих поставить точку в переговорах.

«Российская сторона толком не понимает, на что рассчитывает Япония, а японская не понимает, на что готова Россия. Все это по-прежнему похоже на мистификацию», — добавил Г.Кунадзе.

Сегодня премьер-министр Японии С.Абэ выступил с заявлением, что точка в российско-японском территориальном споре будет поставлена на его ближайшей встрече с президентом РФ В.Путиным в середине января. Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией является нерешенный спор о принадлежности южной части Курил.