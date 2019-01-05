Массовая драка с участием иностранцев произошла в одном из студенческих общежитий Москвы
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данным источника агентства, драка случилась в общежитии МГСУ на Ярославском шоссе, 26 В потасовке участвовали, в том числе, граждане Китая. «Серьезных пострадавших нет, нескольких человек осматривают медики, но госпитализированных пока нет», — сказал собеседник агентства. Что стало причиной конфликта – не уточняется.
Комментарии1
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dmast79 05 января 2019 | 21:12
Обрусели иностранцы. Переняли русскую традицию массовых драк стенка на стенку в праздники!