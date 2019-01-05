Следствие изъяло у обанкротившейся авиакомпании Трансаэро имущество более, чем на 500 млн рублей
Следствие изъяло у обанкротившейся авиакомпании Трансаэро имущество более, чем на 500 млн рублей, — об ТАСС сообщили в столичном следственном управлении на транспорте. Имущество изъято в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплат бывшим сотрудникам компании. Сейчас «Трансаэро», как говорят в СК, имеет долги перед 7 тысячами бывших работников. Им авиакомпания должна более 600 млн рублей.
Какое имущество было изъято и где – не уточняется.
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