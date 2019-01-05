Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Текст оригинального документа написан на греческом.

В переводе, который опубликовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха, необходимость автокефалии объясняется тем, что «благочестивая и сохраненная Богом земля Украины получила свою полную политическую независимость, и ее государственные и церковные руководители уже почти 30 лет горячо просят о церковном самоуправлении».

Митрополит Епифаний, ставший главой новой церкви будет носить титул блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. Только он и Священный синод, как указывается в документе, смогут «рассматривать, судить и определять» внутреннее церковное управление Православной церкви Украины.