Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию грамоты о независимости
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Текст оригинального документа написан на греческом.
В переводе, который опубликовал посол Украины в Турции Андрей Сибиха, необходимость автокефалии объясняется тем, что «благочестивая и сохраненная Богом земля Украины получила свою полную политическую независимость, и ее государственные и церковные руководители уже почти 30 лет горячо просят о церковном самоуправлении».
Митрополит Епифаний, ставший главой новой церкви будет носить титул блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. Только он и Священный синод, как указывается в документе, смогут «рассматривать, судить и определять» внутреннее церковное управление Православной церкви Украины.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 05 января 2019 | 21:07
И чо? У Гуни нанопыльного есть не только грамоты от ФСБ и КГБ, но даже погоды и ордена!
tvitov66 05 января 2019 | 21:10
tvitov66: не погоды, а погоны - достал этот автокорректор :(
protoukrop 05 января 2019 | 21:07
Подарок свину, в год свиньи. Ну ничего, за годом свиньи всегда приходит год тигра.
kreamssdick 05 января 2019 | 21:11
protoukrop: не ври.
viktorova 05 января 2019 | 21:09
А путину и опубликовать нечего. Да и негде...
ykra_dupa 05 января 2019 | 21:09
Путину только эту фотку не показывайте ,а то он как испугается и Крым хохлам как отдаст !) Ну теперь то хохлы заживут ...уже как шестой год !)))))))))
kreamssdick 05 января 2019 | 21:12
ykra_dupa: а мы шестой год в России как сыр в масле
igor919191 05 января 2019 | 21:11
Представитель УПЦ МП также раскритиковал упоминание президента Украины Петра Порошенко в тексте томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.
"Дело в том, что патриарх Варфоломей живет в иной реальности. Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", - сказал он.
nestor199 05 января 2019 | 21:11
Независимость? И чё там в этом термосе про независимость?
parasuk_ 05 января 2019 | 21:12
Стамбульский поп дал томоса пцу. Звучит как песня. Неприличная :)