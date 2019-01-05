Администрация Магнитогорска обратилась к горожанам с требованием не устраивать несанкционированные мемориалы возле дома, рухнувшего 31 января. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте мэрии.

В мэрии РИА «Новости» заявили, что три стихийных мемориала мешают восстановительным работам, а горящие свечи могут спровоцировать пожар. Специалисты «Водоканала» днем, 4 января, начали подключать горячее водоснабжение к дому. «Им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается», — призналась одна из сотрудниц мэрии.

Кроме того, городские чиновники предупреждают, что с 5 января начнется вывоз вещей жильцов 8 подъезда на охраняемую территорию. Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Между тем, жители шестого подъезда рассказали корреспонденту «Новой газеты», что после взрыва в их квартирах появились трещины. Подъезд — соседний с седьмым, в котором и произошла детонация. Несмотря на это, говорят люди, подъезд признали безопасным для дальнейшего проживания.Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.