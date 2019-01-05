Посольство России в США проверяет, были ли россияне среди пострадавших при стрельбе в калифорнийском боулинг-клубе, — передает РИА «Новости». В Госдеп был направлен соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в боулинг-клубе города Торранс, который находится неподалеку от Лос-Анджелеса. Три человека погибли и четверо ранены.

Полиция города попросила жителей держаться в стороне от места происшествия и сообщила, что ведет расследование.