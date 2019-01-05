Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Мигунова

Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова.

Федорова написала на своей странице в Фейсбуке, что 13 октября 2018 года встретилась с Мигуновым в кафе, после чего пошла вместе с ним домой. Мигунов избил ее, порвал одежду и занялся сексом, несмотря на то, что Федорова несколько раз просила его не делать этого, потому что он причиняет ей боль.

«Я не поехала на судмедэкспертизу, я не подала заявление в полицию, потому что я чувствую себя виноватой. Потому что я знаю, что он сможет замять любое дело», — рассказала Федорова. Она отметила, что после случившегося сделала только фотографию с побоями.

Алексей Мигунов заявление Екатерины Федоровой пока не прокомментировал, — сообщает телеканал «Дождь».