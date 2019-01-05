Z Архив новостей новости
5 15 6 1921
20:33, 05 января 2019

Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Мигунова

Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова.
Федорова написала на своей странице в Фейсбуке, что 13 октября 2018 года встретилась с Мигуновым в кафе, после чего пошла вместе с ним домой. Мигунов избил ее, порвал одежду и занялся сексом, несмотря на то, что Федорова несколько раз просила его не делать этого, потому что он причиняет ей боль.
«Я не поехала на судмедэкспертизу, я не подала заявление в полицию, потому что я чувствую себя виноватой. Потому что я знаю, что он сможет замять любое дело», — рассказала Федорова. Она отметила, что после случившегося сделала только фотографию с побоями.
Алексей Мигунов заявление Екатерины Федоровой пока не прокомментировал, — сообщает телеканал «Дождь».

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

nestor199 05 января 2019 | 20:39

Баба денег хочет?

wild_division 05 января 2019 | 20:43

nestor199: И пост директора медиахолдинга.

nestor199 05 января 2019 | 20:45

wild_division: похоже ...............

aladdinov_01 05 января 2019 | 20:46

nestor199:

Слышь, портянка вонючая, а ведь ты тоже можешь обвинить своего прапорщика. Он тебе даже денег много заплатит, чтобы ты заяву забрал. Рублей 20 получишь от него кэшем, дошираку себе купишь, полакомишься. Давай, вонючка, пиши обвинение, я же тебе плохого не посоветую.

nestor199 05 января 2019 | 20:58

aladdinov_01: Во как! Вам даже расценки известны. Извините, это у вас основной вид заработка?

dmast79 05 января 2019 | 21:04

nestor199: Что-тотам. Реалии - это отделы пропагандистской помойки Радио Свобода.
Верить нельзя ничему ими сказанному. Я бы даже издал закон, по которому сотрудниками этих "свобод" запрещено свидетельствовать в суде, а любые их заявления считать враньём пока не доказано обратное!

parasuk_ 05 января 2019 | 20:42

Не верю. Это заповедник картавых либерастов, типа нашего гозмана с щенедровичем. Они всем бабам предпочитают козочек или друг друга :)

chernyij 05 января 2019 | 21:01

parasuk_: Так вот почему ты здесь!

parasuk_ 05 января 2019 | 21:04

chernyij: Вот именно, что здесь, а не на каком-нибудь форуме свободной россии, где либероидные извращенцы трут друг другу спинку

region62 05 января 2019 | 20:44

плохо продрал шкуру.

protoukrop 05 января 2019 | 21:09

region62: Забыл на шкуру накинуть новую шубу.

sasass 05 января 2019 | 20:48

Умница чудовищная....

cromwel 05 января 2019 | 20:51

После посиделок в кафе пошла с ним к нему домой и чего-то ожидала другого? Она думала что они там книжки читать будут?

nestor199 05 января 2019 | 21:01

cromwel: Она думала, что он ей заплатит за оказанные услуги сексуального характера.

unprejudiced 05 января 2019 | 20:54

Кто не знает, все эти реалии - сливные бачки фейков под финансирование мбх

Самое обсуждаемое

Новости

Патриарх Варфоломей подписал томос для украинской церкви Церемония состоялась в Стамбуле, где располагается резиденция вселенского патриархата

5 64 6 5097
Новости

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 86 6 7828
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 356 6 33230 14:09
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 130 6 14005 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 274 6 32564 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 129 6 16539 03.01
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6667 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23660 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Евгений Снегов журналист «Эха Москвы»

Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…

5 43 6 5730 18:48
Kобщество, сша, шпионаж, рф, мнения
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13716 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Новости

Москва требует от Вашингтона разъяснить причины ареста россиянина Дмитрия Макаренко Он был задержан на острове Сайпон в Тихом океане по просьбе США, а затем этапирован во Флориду

5 36 6 5616
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 35 6 5485 04.01
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14446 30.12
Kистория, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 248 6 43348 10:39
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9831 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Московских попов скоро выдавят из Лавры Московских попов скоро выдавят из Лавры Об автокефалии УПЦ…

5 35 6 6380 18:35
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, церковь, религия, рпц, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

На острове Сайпан в Тихом океане арестовали россиянина, подозреваемого в попытке экспорта в РФ военной техники из США Это было сделано по запросу ФБР…

5 19 6 12966
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 118 6 153541 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 69 6 16857 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 308 6 350191 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 346 6 109901 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7529382
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3845886

Сегодня в эфире