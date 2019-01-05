Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Мигунова
Журналистка проекта «Сибирь.Реалии» Екатерина Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова.
Федорова написала на своей странице в Фейсбуке, что 13 октября 2018 года встретилась с Мигуновым в кафе, после чего пошла вместе с ним домой. Мигунов избил ее, порвал одежду и занялся сексом, несмотря на то, что Федорова несколько раз просила его не делать этого, потому что он причиняет ей боль.
«Я не поехала на судмедэкспертизу, я не подала заявление в полицию, потому что я чувствую себя виноватой. Потому что я знаю, что он сможет замять любое дело», — рассказала Федорова. Она отметила, что после случившегося сделала только фотографию с побоями.
Алексей Мигунов заявление Екатерины Федоровой пока не прокомментировал, — сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии15
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nestor199 05 января 2019 | 20:39
Баба денег хочет?
wild_division 05 января 2019 | 20:43
nestor199: И пост директора медиахолдинга.
nestor199 05 января 2019 | 20:45
wild_division: похоже ...............
aladdinov_01 05 января 2019 | 20:46
nestor199:
Слышь, портянка вонючая, а ведь ты тоже можешь обвинить своего прапорщика. Он тебе даже денег много заплатит, чтобы ты заяву забрал. Рублей 20 получишь от него кэшем, дошираку себе купишь, полакомишься. Давай, вонючка, пиши обвинение, я же тебе плохого не посоветую.
nestor199 05 января 2019 | 20:58
aladdinov_01: Во как! Вам даже расценки известны. Извините, это у вас основной вид заработка?
dmast79 05 января 2019 | 21:04
nestor199: Что-тотам. Реалии - это отделы пропагандистской помойки Радио Свобода.
Верить нельзя ничему ими сказанному. Я бы даже издал закон, по которому сотрудниками этих "свобод" запрещено свидетельствовать в суде, а любые их заявления считать враньём пока не доказано обратное!
parasuk_ 05 января 2019 | 20:42
Не верю. Это заповедник картавых либерастов, типа нашего гозмана с щенедровичем. Они всем бабам предпочитают козочек или друг друга :)
chernyij 05 января 2019 | 21:01
parasuk_: Так вот почему ты здесь!
parasuk_ 05 января 2019 | 21:04
chernyij: Вот именно, что здесь, а не на каком-нибудь форуме свободной россии, где либероидные извращенцы трут друг другу спинку
region62 05 января 2019 | 20:44
плохо продрал шкуру.
protoukrop 05 января 2019 | 21:09
region62: Забыл на шкуру накинуть новую шубу.
sasass 05 января 2019 | 20:48
Умница чудовищная....
cromwel 05 января 2019 | 20:51
После посиделок в кафе пошла с ним к нему домой и чего-то ожидала другого? Она думала что они там книжки читать будут?
nestor199 05 января 2019 | 21:01
cromwel: Она думала, что он ей заплатит за оказанные услуги сексуального характера.
unprejudiced 05 января 2019 | 20:54
Кто не знает, все эти реалии - сливные бачки фейков под финансирование мбх