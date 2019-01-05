Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств. Об этом онзаявил на допросе в СК, — сообщает ИФ.
Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Напомню, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.
Комментарии3
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burav78 05 января 2019 | 20:53
Ещё чуть и либералы назовут его узником Мордора. Как Белых и Улюкаева.
wild_division 05 января 2019 | 20:59
burav78: Где ты видел либералов в этой стране? Дядя ты дурак. Без вопросительного знака.
harra 05 января 2019 | 20:57
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании средств.
Я не включал стиральной машинки, я не мошенник... даже посудомоечную машину не включал... ничего не отмывалось и не застирывалось... )))