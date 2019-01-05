Беспорядки в центре Парижа устроили участники акции «желтых жилетов»
На бульваре Сен-Жермен были сожжены автомобили и мотоциклы. Манифестанты также подожгли ресторан, который находится на плавучей пристани возле музея Орсе. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм.
По его данным, крыша ресторана загорелась после того, как кто-то из протестующих сбросил на нее горящую ель. Полиция срочно разогнала собравшихся на набережной манифестантов, чтобы обеспечить пожарным доступ к месту инцидента. В результате огонь быстро удалось потушить.
Манифестанты также забрасывали полицейских бутылками и камнями, силовики применили слезоточивый газ.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер призвал митингующих к «ответственности и соблюдению закона».
Комментарии1
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savl_1 05 января 2019 | 21:02
И, как всегда, ни слова о требованиях митингующих!