США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента, — об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. Кроме того, после вывода из Сирии часть войск будет направлена в Ирак.

Ранее источник агентства рейтер в Госдепе заявил, что вывод американских войск из Сирии уже начался. Однако у Соединенных Штатов нет точных сроков вывода войск из региона. Источник подчеркнул, что постепенный вывод американских войск из Сирии связан с необходимостью оказывать постоянное «давление» на террористов группировки «Исламское государство»* (*организация запрещена в России).