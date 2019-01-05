Около 3,5 тысяч человек принимает участие в акции протеста «желтых жилетов» в Париже

Об этом сообщает телеканал ВFМ. Демонстрации проходят также в Марселе, Руане и других французских городах. В Париже столкновения между митингующими и полицией произошли на набережной Сены. Демонстранты начали кидать в полицейских бутылки и камни. Силовики применили слезоточивый газ. Ранее

Французские власти предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов. Напомню, масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября, затем митингующие начали выражать недовольство действиями властей в целом, особенно – недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченных граждан. Власти Франции, в свою очередь, пошли на уступки «желтым жилетам», отказавшись от повышения налога на горючее.