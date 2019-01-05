В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси

Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня.

Ранее в Интернете была опубликована видеозапись как водитель маршрутки вытаскивает пассажирку, которой стало плохо, кладет ее на дорогу и уезжает. До приезда скорой помощи она пролежала на морозе полчаса. В больнице ей диагностировали инсульт. Женщина скончалась 29 декабря. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.