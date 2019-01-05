В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси
Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня.
Ранее в Интернете была опубликована видеозапись как водитель маршрутки вытаскивает пассажирку, которой стало плохо, кладет ее на дорогу и уезжает. До приезда скорой помощи она пролежала на морозе полчаса. В больнице ей диагностировали инсульт. Женщина скончалась 29 декабря. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Комментарии20
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uhovostro 05 января 2019 | 20:07
Духовность, однако...
efilika 05 января 2019 | 21:01
uhovostro: да, мы этим почти гордимся
aleks50 Алексей Клубников 05 января 2019 | 20:07
Россия богом избранная страна. Лучше бы не избирал, а то нюансы какие то гадкие.
dmitri_m 05 января 2019 | 20:11
Народ богоносец, духовитость, скрепность, вот это все
garik57 05 января 2019 | 20:11
Сволочь.
ura_123 05 января 2019 | 20:30
garik57: Скорее кубаноид.
kuchumka 05 января 2019 | 20:27
Какое то всеобщее скотство!
vedma2017 05 января 2019 | 21:06
kuchumka:
Все на фюрера равняются
ura_123 05 января 2019 | 20:28
А чё,высокодуховненько. Достойно Томоса... Даже двух.
dmast79 05 января 2019 | 21:00
ura_123: А не получатели ли томоса, и состряпали "новость"? Переврав всё, что было в реале?
ura_123 05 января 2019 | 21:06
dmast79: Та ни це хлопчик,це ваши, безтомосные.
dmast79 05 января 2019 | 21:09
ura_123: Я не верю ничему, что говорят на Эхе, пока не получу подтверждения из надёжных источников. Чего и вам желаю. Иначе так и будете ходить в лопухах, веря в то что томос - настоящий, и во всё, что понарасскажут вольнов и Ко.
konstantinmb 05 января 2019 | 20:29
В советские годы учили помогать, и это вело к взатмопьмощи. А эта мразь-водитель вместо отвоза в больницу оставил человека в опасности. И возможно, прямо у дороги. Что в голове у этого нелюдя?
Посадить его лет на 5.
sasass 05 января 2019 | 20:30
Россия Богом забытая страна...
post_v 05 января 2019 | 20:34
в центре этого Тимашевска стоит памятник русской женщине Епистинии Федоровне Степановой, восемь сыновей которой погибли на войне
теперь гибнут матери...
dunai10 05 января 2019 | 20:34
Утром 18 декабря в маршрутке № 11 города Тимашевска пассажирке стало плохо. Водитель общественного транспорта около остановки сахзавод вместе с другими пассажирами помог высадить женщину из маршрутки, правда, почему-то это случилось прямо на дороге.
Затем маршрутка поехала дальше, а около женщины остались стоять несколько человек. Все это запечатлели камеры наружного видеонаблюдения и видео
Что касается слухов, якобы, неоперативной работы бригады скорой, служебную проверку проведем. Но, по предварительным данным, вызов поступил в 7.54, бригада выехала в 7.55. В 8.20 пациентка была доставлена в приемный покой, ей оказана помощь, она госпитализирована.
nestor199 05 января 2019 | 20:41
Что-то не верится.
ura_123 05 января 2019 | 21:09
nestor199: И с чего бы это тебе,да не верится???
Сколько в течении прошлого года ваши высокодуховные высаживали на мороз женщин,детей и стариков?
kitaiss 05 января 2019 | 20:43
это рюзске мир...жестокий и беспощадный...
kochar 05 января 2019 | 20:49
Если бы это сделал Ахмет,то вони было бы на 3 дня из всех дырок.
Но он не мог это сделать, ментальность не позволяет.
Это мог сделать только жертва аборта.