Пять девочек-подростков погибли в результате пожара в игровом комплексе на севере Польши

15-летние девочки приехали на празднование дня рождения в город Кошалин и отправились проходить квест. По сценарию игры участников запирают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий.

Что стало причиной пожара в игровом помещении, выясняют власти. Девочки погибли, не сумев выбраться из комнаты. Также получил серьезные ожоги 25-летний мужчина, — сообщает ВВС.

Власти выясняют, в каком состоянии была электропроводка, были ли в комнате горючие материалы, а также возможности для эвакуации людей. В комнате были огнетушители, но девочки ми не вомпользовались.

Президент Польши Анджей Дуда назвал пожар страшной трагедией. Министр внутренних дел Иоахим Бруджиньский принес соболезнования близким погибших и поручил командованию пожарной службы провести инспекцию всех игровых заведений в стране.