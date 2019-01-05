Пять девочек-подростков погибли в результате пожара в игровом комплексе на севере Польши
15-летние девочки приехали на празднование дня рождения в город Кошалин и отправились проходить квест. По сценарию игры участников запирают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий.
Что стало причиной пожара в игровом помещении, выясняют власти. Девочки погибли, не сумев выбраться из комнаты. Также получил серьезные ожоги 25-летний мужчина, — сообщает ВВС.
Власти выясняют, в каком состоянии была электропроводка, были ли в комнате горючие материалы, а также возможности для эвакуации людей. В комнате были огнетушители, но девочки ми не вомпользовались.
Президент Польши Анджей Дуда назвал пожар страшной трагедией. Министр внутренних дел Иоахим Бруджиньский принес соболезнования близким погибших и поручил командованию пожарной службы провести инспекцию всех игровых заведений в стране.
Комментарии3
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region62 05 января 2019 | 20:08
Трагедия.....соболезнования родным деток.....
liquidsky__ 05 января 2019 | 20:14
Ну так квест не выполнили- из комнаты не вышли.
А вообще тут недавно демшиза вопила, что дети в темноте квест делали и это жесть и 37 год, а здесь 5 человек долой и молчок.
termer 05 января 2019 | 20:30
Путин виноват?