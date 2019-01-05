Российский МИД держит на контроле расследование похищения пиратами шести россиян у берегов Бенина
В ведомстве заявили, что находятся в контакте с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами.
Первый секретарь посольства России в Бенине Альберт Дябин рассказал, что пираты напали на судно, на борту которого находились моряки из России, Грузии и Украины.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleksandr39 05 января 2019 | 20:16
А где зеркальный ответ , где доблестный российский флот ,который еще неделю назад атаковал мирные украинские баркасы ,где размещение ракет рядом с границей Бенина ,где гневная речь Сережки Лаврова ,танец Машки Захаровой ?
tvitov66 05 января 2019 | 20:35
aleksandr39: /...где доблестный российский флот...
вам тут русским по белому уже наПИсали: "пираты напали на судно" - это и есть доблестный российский контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, что бы доблестной Родине не платить налогов и пошлин
cromwel 05 января 2019 | 20:23
Я думаю Лева Понасорев должен уже вылететь туда и защищать их права. Хотя нет, вначале платежка прийти должна.
gnom74 05 января 2019 | 20:27
На связи это как ? Переговоры с капитаном Сильвером. Срочно поднять паруса на ,,Кузе,,
tvitov66 05 января 2019 | 20:37
gnom74: /Срочно поднять паруса на ,,Кузе,,
Не получится - мачту, в виде подъемного крана, спилили и сдали на металлом
mamiluk 05 января 2019 | 20:30
Российскому МИДу по большому счёту на всех наплевать...им сейчас не до моряков...шмутки бы спасти...пока всё не пошло вразнос...так уж очередной дежурный меморандум...из серии "среди пострадавших россиян не оказалось"...
sasass 05 января 2019 | 20:32
Держит на контакте , но контакт обесточенный ...
ki000999 05 января 2019 | 20:38
Российский МИД держит на контроле ...................Может российский МИД начнет освобождать, или делать усилия по освобождению!!!!!! А расследование похищения пиратами шести россиян у берегов Бенина кто нибудь другой подержит!!! Или зачем российский МИД нужен вообще?!