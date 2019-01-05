Российский МИД держит на контроле расследование похищения пиратами шести россиян у берегов Бенина

В ведомстве заявили, что находятся в контакте с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами.

Первый секретарь посольства России в Бенине Альберт Дябин рассказал, что пираты напали на судно, на борту которого находились моряки из России, Грузии и Украины.