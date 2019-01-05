Демонтаж конструкций 7 и 8 подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев
Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Между тем, жители шестого подъезда рассказали корреспонденту «Новой газеты», что после взрыва в их квартирах появились трещины. Подъезд — соседний с седьмым, в котором и произошла детонация. Несмотря на это, говорят люди, подъезд признали безопасным для дальнейшего проживания.Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.
«У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стегах, — сказал житель дома Андрей Михайлицын. Он уже был на приеме у мэра, который обещал прислать еще одну комиссию. «Не знаю, что они нарешают: наверное, скажут замазать и все. Хотя там местами щели размером с палец», — добавил Михайлицын.
Комментарии8
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kreamssdick 05 января 2019 | 20:23
повесить в образовавшийся проем портрет Путина в полный рост
aladdinov_01 05 января 2019 | 20:34
kreamssdick: «портрет Путина»
Я тебе дам портрет! Только статуй из чистага золота в натуральную величину - 4 метра босяком и без шапки, в одном только кимоно на голое тело, понял, нет?
dunai10 05 января 2019 | 20:41
aladdinov_01: Я тебе дам портрет! Только статуй из чистага золота в натуральную величину - 4 метра босяком и без шапки, в одном только кимоно на голое тело...
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Мужик сказал, мужик сделал?
sasass 05 января 2019 | 20:36
Власть переселить в этом дом и пусть своими языками замазывают все щели...
curious69_ 05 января 2019 | 20:50
Признан годным. .......................................................................................................................................Идиотизм на марше... Дом ПАНЕЛЬНЫЙ ( срок службы 50 лет). Панели СВАРЕНЫ между собой в ЧЕТЫРЁХ точках, через закладные детали из низкокачественной стали ( в лучшем случае сталь 45) . Сварка велась более тридцати лет назад, значит уже есть коррозия. Если в соседнем подъезде появились ВИДИМЫЕ трещины, значит некоторые точки сварки закладных деталей уже ЛОПНУЛИ или ещё более страшно - некоторые закладные детали "вылезли" из свои мест через раскрошившийся бетон. Жить в это доме - отсроченное самоубийство. Но врядли в этом доме живут богатые люди.. Значит СУДЬБА.
o_la_la 05 января 2019 | 20:51
а чего не за полтора тысячелетия?
dvdd 05 января 2019 | 20:55
Интересно, а что за это время могут сделать в цивилизованной стране? Построить целый квартал таких домов?
harra 05 января 2019 | 21:05
Мля есть понятие - целостность конструкции...
она не то что нарушина....
ее ТУПО НЕТ !!!
мэра замов и депутатов всех в эту ХАТУ и пусть живет сцука и не воет...