Демонтаж конструкций 7 и 8 подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев

Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов обрушившегося дома Магнитогорске, завершится в течение полутора месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Между тем, жители шестого подъезда рассказали корреспонденту «Новой газеты», что после взрыва в их квартирах появились трещины. Подъезд — соседний с седьмым, в котором и произошла детонация. Несмотря на это, говорят люди, подъезд признали безопасным для дальнейшего проживания.Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.

«У меня в комнате появилась щель между потолком и стеной, сплошная трещина на потолке, а также несколько трещин на самих стегах, — сказал житель дома Андрей Михайлицын. Он уже был на приеме у мэра, который обещал прислать еще одну комиссию. «Не знаю, что они нарешают: наверное, скажут замазать и все. Хотя там местами щели размером с палец», — добавил Михайлицын.