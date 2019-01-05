Правительство выделит 65 млн руб на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
Члены семей граждан, погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске, получат по 1 млн рублей. Это единовременное пособие будет выплачено на каждого погибшего. Тем, кто получил тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести полагается единовременное пособие в размере 400 тыс. рублей на человека, тем, кому нанесен легкий вред здоровью — в размере 200 тыс. рублей на человека.
Компенсация за утрату имущества составит 100 тысяч рублей на человека.
Комментарии1
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sorswen 05 января 2019 | 19:39
целых 2 рабочие недели игорехи сечина